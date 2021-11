La Greppia: despedida enche salão com história e saudade

Rai Paradela, que trabalhava no local (foto: Marcos Vieira/EM/D.A press)

O restaurante La Greppia, tradicional ponto de encontro no Centro de Belo Horizonte, anunciou que fechará as portas e a noite desta quinta-feira foi de muita comoção e despedida.Rai Paradela, 33 de anos, é administrador há cinco anos e contou que a casa de massas estava enfrentando enormes dificuldades para lidar com os reflexos deixados pela pandemia.''Com isso, outros problemas se agravaram e virou uma bola de neve. O aluguel está muito caro, o preço dos alimentos também. Temos rodízios acessíveis por R$ 34,90. Não conseguimos negociar'', explicou.O restaurante abriria pela última vez na sexta (5) e sábado (6). Mas, devido à grande procura para a despedida, eles decidiram abrir também nesta quinta.Foram 25 anos de muita alegria, muita farra, muita história e muita gente que não quer perder a oportunidade de se despedir. Aecio de Oliveira Chaves, de 81 anos, estampa uma das fotos icônicas do restaurante ao lado do rei Roberto Carlos e é frequentador até hoje.

Aecio Chaves, antigo frequentador do local (foto: Marcos Vieira/EM/D.A press)



Nesta noite, ele tomava uma cerveja para relembrar os bons casos ao lado dos amigos. Ele conta que Roberto Carlos veio à Belo Horizonte para fazer um show no Minas Tênis Clube, na Rua da Bahia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte em 1968 e foi representar o Governo de Minas. ''Fui para o hotel, tomamos um whisky e indo para o Minas paramos aqui no La greppia'', contou.



''Venho desde que inaugurou. Mas depois que me aposentei no governo na Praça da Liberdade e vim trabalhar na antiga Caixa Econômica, então eu atravessava a rua e estava aqui com a minha turma'', conta.

Os antigos funcionários (as) e cozinheiros (as) já não estavam mais lá. A grande maioria deixou a casa ainda em tempos de pandemia e agora operam com freelancer. Mas Walmir Cardoso, de 60 anos, gerente do La Greppia há 15 anos e está com o coração apertado.



''São muitas histórias para contar. São pelo menos três livros. Já tivemos cliente apaixonado pelo La Greppia que subiu na mesa 10 para declamar uma poesia'', lembrou.

Natalia Luara, Bruno Belfort, Araci Fernandes, Eric Belfort e Luciana dos Santos, frequentadores do local (foto: Marcos Vieira/EM/D.A press)



Araci Fernandes, de 54, levou toda a família para se despedir do bom rodízio. "Eu moro no Barreiro. Saímos cedo de casa para garantirmos um lugar. A ideia era chegar às 18h. Mas o trânsito atrapalhou um pouco. Mas está tudo muito maravilhoso. Comecei com uma carninha, vou pegar uma massa e terminar com a pizza'', disse.



A filha Natália Luara, de 23, conta que esse é um dos restaurantes favoritos para os encontros em família. ''Estamos arrasados com o fechamento. Sempre saímos bêbados de tanto comer'', brincou.



Hoje, o funcionamento será das 18h à meia-noite. O restaurante já foi muito conhecido por funcionar 24 horas por dia.



Durante estes dias de encerramento, a casa colocará ainda à venda diversos objetos que compõem o salão, como os quadros históricos de Belo Horizonte, mesas e cadeiras, e outros.



Com a comoção do anúncio, o restaurante informou que os clientes podem comprar uma lasanha e fazer um PIX no valor de R$ 34,90. O comprovante de pagamento deve ser enviado para o WhatsApp do estabelecimento. Os pratos serão entregues a partir de dezembro. ''Temos planos de focar no delivery logo que encerrarmos'', disse Rai Paradela.



SERVIÇO



Aberto na quinta-feira (4/11), sexta-feira (5/11) e sábado (6/11)

Horário: das 18h à meia-noite

Endereço: Rua da Bahia, 1196, Centro Reservas pelo Instagram: @lagreppiaa