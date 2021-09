Bandido tenta aplicar golpe de WhatsApp em policial e se dá mal

Sargento tira foto com arma e envia a golpista do WhatsApp como 'comprovante bancário' (foto: Reprodução e Pixabay) O sargento Max William, do 34º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), passou por uma situação inusitada em Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (2/9), e, com bom humor, acabou colocando um bandido “pra correr”.



Um criminoso tentou aplicar o golpe da transferência de dinheiro se passando pelo irmão do militar no WhatsApp. Mas o que ele não esperava era o que viria de “comprovante” bancário.



Por troca de mensagem, o bandido tentou se passar pelo publicitário Harlem William, de 40 anos, e enviou mensagens para vários contatos da sua lista, informando que estaria usando um outro número de telefone.

“Deixa eu te falar eu to com um probleminha aqui você consegue me ajuda” (sic), dizia a mensagem. “Eu tenho que mandar 870 reais pra uma mulher aqui e meu aplicativo não to conseguindo fazer” (sic), continuou o golpista. “Você consegue fazer pra mim até eu resolver aqui Minha internet esta ruin” (sic), pediu o bandido escrevendo sem pontuação e com erros de português. Em seguida, enviou os dados da conta.



Golpista se deu mal nesta tentativa (foto: Reprodução)

O sargento Max William informou que faria a transferência via PIX e enviou o comprovante: sua foto fardado e apontando o seu revólver na direção da câmera do celular. Após a visualização da imagem, o bandido apagou os dados da conta bancária e o bloqueou no aplicativo.



Harlem, que teve sua foto copiada para o golpe, não tem ideia de como o bandido pode ter conseguido seus contatos.



“Não faço a mínima ideia de como isso ocorreu. Porque copiar a foto do WhatsApp de alguém é fácil, mas conseguir os contatos da pessoa é difícil. Não sei se pode ser por logarmos em várias plataformas como, por exemplo, o WhatsApp Web, no computador do trabalho, mas eu não sei como pode ter acontecido”, contou o publicitário, que ainda brincou: “Eu acho que a crise está tão brava que ninguém deu dinheiro para o cara”.



Polícia Militar alerta para novo golpe via WhatsApp

A Polícia Militar de Minas Gerais vem alertando em seus canais oficiais sobre mais uma prática de estelionato: trata-se da criação de um falso perfil de WhatsApp usado para pedir dinheiro a amigos e familiares da vítima.



A partir de um perfil pessoal ou empresarial falso, com a utilização de fotos e nomes encontrados em redes sociais, o criminoso entra em contato com amigos e familiares da vítima comunicando que seu número de WhatsApp mudou.



Após algumas trocas de mensagens, o criminoso pede uma transferência bancária. A ajuda financeira é solicitada com histórias como necessidade de pagamento a um fornecedor da empresa ou alguma necessidade pessoal, com a desculpa de já ter excedido o limite de transferências bancárias do dia, entre outras.



Acreditando realmente que o criminoso é uma pessoa conhecida, a vítima efetua transferências para conta bancária de terceiros.



O criminoso não realiza nenhum tipo de clonagem ou solicita qualquer código enviado no telefone da vítima. Ele apenas utiliza um novo número com a foto de um conhecido ou familiar.



A Polícia Militar orienta: