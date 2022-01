Homem engana golpista no WhatsApp e ganha R$ 228

Aplicativo tem sugestões de segurança para evitar golpes (foto: Divulgação)

Parece uma história daquelas em que se tira uma lição no fim, mas aconteceu de fato. Um servidor público de 32 anos, morador de Brasília, conseguiu contragolpear um criminoso pelo WhatsApp. O indivíduo, que poderia ser mais uma vítima do golpista, passou a receber por mensagem de texto pedidos de transferência de dinheiro. Ao estranhar a ação, decidiu enganar o criminoso, que depositou R$ 228 na conta de quem achava ser mais uma de suas vítimas.

O servidor público passou a receber mensagens com pedidos de ajuda financeira com o número de telefone de um amigo, morador de São Paulo, no fim de 2021. Ciente das mensagens falsas, resolveu estender as conversas com o golpista para aplicar nele o próprio veneno. Um dos pedidos de auxílio financeiro chegou a ser feito no valor de R$ 1.980.

Ele alegou fazer a transferência, porém ressaltou estar com a conta vazia no momento e que precisaria de dinheiro para pagar a taxa de transferência. Inclusive disse ter emprestado um dinheiro ao tal amigo de São Paulo. Foi aí que o golpista resolveu depositar a quantia de R$ 228 na conta do servidor.

Apesar de "faturar" às custas do golpista, o servidor público destacou que familiares não tiveram a mesma sorte nesse golpe. O padrasto dele acabou caindo em um golpe parecido no fim de 2021.

O WhatsApp sugere algumas medidas de segurança para evitar golpes. Confira abaixo:

* Não compartilhe código de confirmação do WhatsApp recebido por SMS.

* Desconfie de pessoas pedindo dinheiro via mensagem.

* Não abra links desconhecidos recebido via SMS.

* Cuidado ao abrir links recebidos. Nem toda oferta, promoção é real. Ao clicar num programa malicioso, espião, por exemplo, pode roubar dados do proprietário do smartphone.

Com informações do Portal UOL