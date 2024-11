A cidade de Balsas, no Sul do Maranhão, está sofrendo com ataques de um macaco-prego desde o último sábado (23/11). O animal está invadindo casas e causando danos, testemunhas relatam que ele utiliza facas para tentar abrir botijões de gás e até mesmo consome álcool em gel.





Vídeos publicados nas mídias sociais mostram o macaco revirando casas e destruindo objetos. O influenciador Francisco Garcia gravou o animal, relatando o caso em seu perfil. Confira:





Bombeiro captura animal silvestre





O Corpo de Bombeiros foi acionado e está realizando uma operação de captura com a ajuda de moradores da região, que sempre que veem o animal informam as autoridades. Segundo investigações preliminares, o macaco-prego teria sido criado em cativeiro e solto no município por motivos ainda desconhecidos.





A ação de captura está sendo realizada com o uso de cambão - vara com sistema de trava de laço para permitir o manejo de animais com segurança - e redes tipo tarrafa. Um veterinário orientou os bombeiros a não usar tranquilizantes, devido ao risco de morte do macaco.





Os agentes envolvidos no resgate alertaram os moradores para evitar contato com o animal. A área em que ele se encontra tem sido usada pelo macaco como esconderijo após os ataques nas casas.





Para onde iria macaco capturado





Caso o macaco-prego seja pego, ele será encaminhado à Fundação de Apoio do Corredor de Exportação Norte (Fapcen), órgão vinculado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

