Elefante invade loja de conveniência, faz lanchinho e assusta comerciantes

Um comerciante da região de Khao Yai, na Tailândia, instalou câmeras de segurança em sua loja de conveniência e flagrou um furto de comida, na última quarta-feira (4/6). O 'criminoso' era um elefante. Que passou mais de 10 minutos provando alimentos do estabelecimento.

O dono do local divulgou as imagens, que logo viralizaram. Em entrevista à CNN, ele contou que não é raro ver o animal passar em frente à loja, mas que ele nunca havia se aproximado das pessoas dessa forma. O elefante mal cabia no estabelecimento. Andou pela loja devagar raspando a cabeça no teto e passando apertado entre as prateleiras.

"Os negócios estavam meio devagar naquele dia. Por volta das 14h, o elefante simplesmente apareceu. Eu saí e tentei espantá-lo. Disse para ele não se aproximar. Falei: ‘Vai embora, anda’, mas ele não me ouviu. Foi como se tivesse vindo de propósito", contou o comerciante Khamploi Kakaew.

O animal é um macho de 27 anos chamado Plai Biang Lek. Ele é conhecido na região e vive nas imediações do Parque Nacional Khao Yai, onde a loja está localizada. De acordo com o lojista, o elefante vasculhou as prateleiras com a tromba, procurando comida.

"Ele foi direto para o balcão de doces, que fica perto do freezer. Usou a tromba para empurrar o freezer delicadamente, só para conseguir passar. Comeu cerca de dez pacotes de doces, cada um custa 35 baht (R$ 6), além de banana seca e petiscos de amendoim”, contabilizou.

Enquanto Biang Lek fazia uma parada para o lanche, outro elefante ficou do lado de fora da loja, como se estivesse esperando. Guardas florestais foram acionados por causa da 'invasão' e, depois de muita insistência, conseguiram fazer o elefante deixar o local, numa lenta manobra de ré.

"Ele está sempre por aqui, mas nunca machuca ninguém. Acho que só queria um lanchinho", defendeu o lojista. Depois do furto, um grupo de proteção aos animais foi ao local e ofereceu 800 baht (cerca de R$ 138) para cobrir os prejuízos do “furto”. "Disseram que estavam 'patrocinando a conta de lanches do elefante'. Foi até engraçado", contou.