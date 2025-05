Elefante-marinho gigante invade ruas e tenta subir em carro

Um elefante-marinho de grande porte surpreendeu moradores da Cidade do Cabo, na África do Sul, ao surgir inesperadamente pelas ruas de um bairro residencial na última terça-feira (27). O animal foi flagrado tentando subir no capô de um carro que fazia parte da operação de resgate.

De acordo com o serviço local de proteção animal Cape of Good Hope SPCA, o objetivo foi garantir uma remoção tranquila. “Estamos trabalhando ativamente em um plano seguro e tranquilo para realocar este magnífico mamífero marinho”, informaram nas redes sociais. A entidade também pediu que os moradores evitassem a área para não estressar o animal.

An Elephant Seal that ended up in Sir Lowry’s Pass Road, Cape Town, earlier today.



It was found in a neighbourhood. pic.twitter.com/gB5ChI1qk1