Macaco-prego rouba cafeteira, aparece 'armado' e acaba capturado

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Um macaco-prego que vinha causando transtornosem Viçosa, no Rio Grande do Norte, foi capturado nessa terça-feira (16/12). O município, com menos de dois mil habitantes, assistiu a diversas peripécias do animal, como invadir casas, mexer em fiações, roubar uma cafeteira e aparecer com uma faca. O macaco ainda chegou a escapar de tentativas anteriores da polícia e do Corpo de Bombeiros.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Desde a última sexta-feira, moradores relataram a presença do macaco em uma área residencial da cidade. O animal invadiu casas, revirou cozinhas, mexeu em fiações elétricas e provocou problemas de energia. Em situações mais graves, houve registros de pessoas mordidas.
Em vídeo publicado nas redes sociais, o macaco apareceu em cima de um muro carregando uma cafeteira furtada de uma residência. Em outro momento, imagens mostraram o animal “armado” com uma faca, cena que rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Também há relatos de passarinhos sendo soltos de gaiolas.
A captura do macaco não foi simples. Segundo relatos da população, o animal conseguiu escapar diversas vezes das equipes mobilizadas, prolongando o clima de tensão e curiosidade na cidade. Somente nesta terça-feira a operação foi concluída com sucesso, encerrando os transtornos causados à comunidade.
A presença de macacos-prego em áreas urbanas está relacionada, principalmente, à expansão urbana desordenada, que interfere diretamente nos habitats naturais. O tráfico de animais silvestres também é apontado como um fator que contribui para esse tipo de ocorrência.
A recomendação de especialistas é evitar contato com animais silvestres, que podem ser reservatórios de doenças transmissíveis aos humanos. Ao encontrar animais como o macaco-prego a orientação é acionar a polícia ambiental para que o resgate seja feito de forma segura.
Um macaco-prego foi flagrado recentemente tomando cerveja numa área de caminhada do Lago Municipal de Cascavel, no Paraná. E ele tomou pelo gargalo da garrafa, oque chamou atenção e repercutiu. Reprodução de redes sociais
A imagem foi gravada por um visitante que também mostrou a chegada de outro interessado na bebida. A equipe veterinária do zoológico, que reclamou da falta de consciência de quem largou a garrafa com bebida no local. Reprodução de redes sociais
Houve quem se surpreendesse com o gosto do macaco pela cerveja. Mas há animais que gostam de bebida alcoólica e alguns até se embriagam. Rodrigo Menezes / commons wikimedia
Outra forma se acabar ficando 'alto' no mundo animal é ingerindo frutas fermentadas, pois esse processo produz o álcool que acaba sendo absorvido pelo organismo dos bichos. Ymleon wikimedia commons
A levedura natural (fungos microscópicos) fermenta a fruta madura, convertendo as moléculas de açúcar em etanol e dióxido de carbono. Aí a fruta pode deixar os animais bêbados Divulgação/ Mondial de la Bière
Veja alguns exemplos de animais que, se bobear, tomam uma 'caninha' ou ingerem frutas com efeito embriagante valeria_aksakova/freepik
CERVO DE CAUDA BRANCA - Alguns mamíferos também se embriagam , geralmente com néctar de fruta fermentado. É o caso dos cervos-de-cauda-branca comendo maçãs fermentadas em árvores frutíferas. Domínio público
TUPAIA - Um estudo de 2008 publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences informou que o tupaia da Malásia alimenta-se do néctar das flores da palmeira Eugeissona tristis, que apresenta um dos maiores níveis de álcool existentes em alimentos naturais: 3,8% Paul J. Morris wikimedia commons
ELEFANTE - Na África há muitos relatos se elefantes bêbados por causa da marula, fruta típica usada na produção de licor. Rotational Domínio público
Os efeitos dessa fruta, que brota numa árvore típica da África, foram abordados no documentário "Animals are beautiful people" , lançado em 1974. Algumas cenas mostram girafas, babuínos , elefantes , javalis e outros animais cambaleando após comerem frutas. Divulgação
O filme sobre a natureza sul-africana ganhou o Globo de Ouro de 1974 de Melhor Documentário . Mas houve críticas à insinuação da bebedeira dos bichos Divulgação
Pesquisadores argumentaram , por exemplo, que seria necessária uma enorme quantidade da fruta para embriagar um animal tão grande. pexels Bruno Almeida
GUAXINIM- Na Alemanha, onde a cerveja é um hábito diário dos cidadãos, os guaxinins também compartilham desse gosto. E tornaram-se um problema em diversas regiões. pixabay
O animal se tornou uma praga invadindo casas e destruindo pertences dos moradores. É comem frutas fermentadas e bebem cerveja deixada na rua. Tanta gente queria perseguir os animais que o Senado proibiu a caça e mandou que as pessoas não deixassem lixo espalhado. Reprodução de redes sociais
Em 2019, na pequena cidade de Stittsville, no Canadá, guaxinins foram flagrados cambaleando pelas ruas à noite. E durante o dia ficaram dormindo, de "ressaca". Reprodução de redes sociais
MORCEGO - Muitos morcegos também comem frutas fermentadas e néctar. Mas sua habilidade de ecolocalização não é afetada e eles conseguem voar sem sintomas de embriaguez.
AVE-PICOTEIRO - Adora se empanturrar de frutas silvestres. Bêbada, a ave perde os reflexos tornando-se presa mais fácil de predadores. E corre o risco de bater em janelas ao voar sem controle por causa da embriaguez Randen Pederson • wikimedia commons
Um estudo de 2020 liderado por Piotr Tryjanowski, zoólogo da Universidade de Ciências da Vida de Pozna?, na Polônia, reuniu vídeos que apresentam 55 espécies de aves que gostam de álcool. Entre elas, animais 'inteligentes' como corvos e papagaios.
MOSCAS - Há insetos que recorrem à bebida quando rejeitados no acasalamento. Testes mostraram que machos de moscas não acasalados tinham níveis baixos da substância química neuropeptídeo F, e recorreram ao álcool para aumentar sua satisfação. Ronny Overhate por Pixabay
MARIPOSA - Muitos entomologistas colocam cerveja ou vinho em armadilhas para insetos. Um estudo descobriu em 2008 que 35 espécies de mariposas eram atraídas por armadilhas que tivessem essas bebidas. Dumi - Wikimedia Commons
PRIMATAS - Robert Dudley, autor do livro “The Drunken Monkey”, afirmou que primatas são atraídos pelo cheiro de álcool em frutos, pois é uma indicação de que estão maduros. wikimedia commons MatthiasKabel
Outro estudo, publicado na revista da Royal Society Open Science, relatou uma invasão de chimpanzés selvagens de Guiné a locais que produziam álcool de palma. Imagem de Sari Barazi por Pixabay
Macacos que vivem livres na ilha caribenha St. Kitts costumam roubar coquetéis de turistas desavisados e acabam ficando bêbados Cypu05 wikimedia commons
RAPOSA - Essa espécie também pode ficar embriagada ao consumir frutas fermentadas que contêm álcool, como maçãs ou peras.
As raposas são conhecidas por sua curiosidade e pela capacidade de se envolver em comportamentos que levam ao consumo acidental dessas frutas.
BORBOLETA - As borboletas apreciam uma boa cerveja. Segundo biólogos, os machos bebem para aumentar os espermatóforos - cápsulas gelatinosas que não só transportam os espermatozoides, mas também contêm substâncias que ajudam a nutrir os ovos após a fertilização Jayesh Nalawade / Pixabay