Ibama resgata macaco bugio que assustava moradores de São Lourenço

Animal foi examinado antes de devolvido a seu habitat natural (foto: Ibama)

Uma fêmea de macaco bugio, foi resgatada, na quinta-feira (7/9), por uma equipe do Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama (Cetas), do Ibama, em São Lourenço, no Sul do estado.

A captura do animal, no centro da cidade, foi feita em um trabalho conjunto com o Instituto Estadual de Florestas (IEF) de Varginha. A denúncia partiu de vários moradores, que reclamam de um macaco que estava entrando em residências.



Segundo o analista ambiental do Ibama, Daniel Vilela, “ele estava arredio e deu muito trabalho até ser capturado”. O bugio apresentava sinais de subnutrição e alguns ferimentos. O animal foi entregue ao Hospital veterinário da Universidade Federal de Lavras (UFLA).

Depois de ser examinado, foi devolvido à natureza, numa mata próxima à cidade.