PRF aborda veículo e apreende 10kg de cocaína em cidade da RMBH
O condutor disse aos agentes que havia pegado a carga no estado de São Paulo para entregar em Betim
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã desta quarta-feira (25/3), um homem de 46 anos por tráfico de drogas, durante fiscalização em frente à Unidade Operacional da PRF, no km 499 da BR-381, em Betim, na Região Metropolitana (RMBH). Cerca de 10 quilos de cocaína foram apreendidos.
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Segundo a corporação, no decorrer da abordagem de um veículo Fiat Idea, de cor prata, o condutor apresentou nervosismo acentuado e forneceu informações contraditórias sobre o motivo da viagem, o que motivou uma fiscalização mais detalhada.
Na vistoria veicular, os policiais encontraram a droga escondida no interior do painel do carro, em compartimento escondido preparado para o transporte do entorpecente.
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Após ser questionado pelos agentes, o homem informou que havia pegado a carga ilícita na cidade de Sumaré, no estado de São Paulo e que teria como destino Betim.
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O condutor foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado, junto ao veículo e o material apreendido, à Delegacia da Polícia Judiciária em Betim para as providências cabíveis.