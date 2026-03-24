Veículo roubado no Rio de Janeiro em 2024 é localizado em cidade mineira
A SUV, avaliada em mais de R$ 100 mil, apresentava marcações ilegais no motor, chassi e vidros, o que causou suspeitas nos agentes rodoviários
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, nessa segunda-feira (23/3), em Conselheiro Lafaiete, região Central de Minas Gerais, um veículo roubado em 2024 no Rio de Janeiro que circulava com adulterações e placas clonadas. A SUV está avaliada em mais de R$ 100 mil.
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Segundo a corporação, os agentes fiscalizavam o veículo e encontraram diversas irregularidades nos elementos de identificação, como remarcações ilegais no motor, chassi e vidros. O condutor, um homem de 43 anos, residente em Conselheiro Lafaiete, possui antecedentes criminais e apresentou informações divergentes sobre a procedência do carro.
Essas características causaram suspeitas aos policiais, que fizeram um procedimento avançado de identificação veicular. A averiguação permitiu confirmar a origem do automóvel e o roubo ocorrido em 2024.
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O veículo utilizava placas clonadas de outro automóvel da mesma marca e modelo registrado no município de Macaé, no Rio de Janeiro. Isso evidenciou a tentativa de dificultar a ação policial e burlar os sistemas de fiscalização.
Um dado que chamou a atenção dos agentes é que, em 2024, a PRF havia apreendido, no estado do Rio de Janeiro, outro veículo clonado que usava as mesmas placas do carro recuperado nesta segunda, o que indica a reutilização dos dados em esquemas de fraude veicular.
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O condutor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária de Conselheiro Lafaiete, juntamente com o veículo recuperado, para as providências legais cabíveis.