Assine
overlay
Início Gerais
LABORATÓRIO

Grande BH: homem é preso com drogas, armas e ácido sulfúrico em laboratório

Polícia apreende material para produção de entorpecentes e munições em Esmeraldas

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/03/2026 06:17 - atualizado em 20/03/2026 07:05

compartilhe

SIGA
x
Rotam apreendeu drogas, armas, munições e três litros de ácido sulfúrico
Rotam apreendeu drogas, armas, munições e três litros de ácido sulfúrico crédito: PMMG/Reprodução

Um homem de 33 anos foi preso na noite dessa quinta-feira (19/3), em Esmeraldas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com drogas, armas, munições e três litros de ácido sulfúrico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o tenente Alves, da Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), o local funcionava como um laboratório para refino de cocaína. Os militares apreenderam grande quantidade de materiais utilizados na produção de entorpecentes.

Entre os materiais recolhidos estão porções e barras de cocaína (aproximadamente 200 kg), carregadores, prensas, uma balança de precisão, kits adaptadores para armas, um colete com placa balística e diversas munições de diferentes calibres.

Leia Mais

Também foram encontrados três litros de ácido sulfúrico, substância utilizada no refino de drogas.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

acido-sulfurico cocaina esmeraldas grande-bh trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay