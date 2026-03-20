Grande BH: homem é preso com drogas, armas e ácido sulfúrico em laboratório
Polícia apreende material para produção de entorpecentes e munições em Esmeraldas
compartilheSIGA
Um homem de 33 anos foi preso na noite dessa quinta-feira (19/3), em Esmeraldas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com drogas, armas, munições e três litros de ácido sulfúrico.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo o tenente Alves, da Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), o local funcionava como um laboratório para refino de cocaína. Os militares apreenderam grande quantidade de materiais utilizados na produção de entorpecentes.
Entre os materiais recolhidos estão porções e barras de cocaína (aproximadamente 200 kg), carregadores, prensas, uma balança de precisão, kits adaptadores para armas, um colete com placa balística e diversas munições de diferentes calibres.
Leia Mais
Também foram encontrados três litros de ácido sulfúrico, substância utilizada no refino de drogas.
- Viagem de 3 mil km entre Manaus e Uberlândia termina em prisão por tráfico
- Gerente do tráfico é executado com 15 tiros na porta de casa em BH
O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Matéria em atualização