Grande BH: homem é preso com drogas, armas e ácido sulfúrico em laboratório

Um homem de 33 anos foi preso na noite dessa quinta-feira (19/3), em Esmeraldas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com drogas, armas, munições e três litros de ácido sulfúrico.

Segundo o tenente Alves, da Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), o local funcionava como um laboratório para refino de cocaína. Os militares apreenderam grande quantidade de materiais utilizados na produção de entorpecentes.

Entre os materiais recolhidos estão porções e barras de cocaína (aproximadamente 200 kg), carregadores, prensas, uma balança de precisão, kits adaptadores para armas, um colete com placa balística e diversas munições de diferentes calibres.

Também foram encontrados três litros de ácido sulfúrico, substância utilizada no refino de drogas.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves.

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Matéria em atualização

