Homem é preso por furtar botijão da mãe e diz que vai repetir crime

Um homem de 33 anos foi preso nessa quinta-feira (26/3) ao furtar um botijão de gás da própria mãe, no Bairro Parque Grande Horizonte, em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi abordado durante patrulhamento ao ser visto carregando um objeto pesado em via pública. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir e chegou a arremessar o item ao chão, sendo constatado que se tratava de um botijão de gás.

Questionado, o homem confessou que havia acabado de furtar o objeto da casa da mãe, aproveitando que ela dormia sob efeito de medicação.

Os militares foram até o imóvel, onde a vítima confirmou o crime e informou que esta já seria a terceira vez que o filho comete furtos contra ela nos últimos meses.

A mulher relatou ainda que o suspeito é usuário de drogas, apresenta comportamento agressivo e costuma ameaçá-la, além de tentar danificar a casa e subtrair objetos quando não recebe dinheiro. Por medo, ela disse que permanece grande parte do tempo trancada em um cômodo e solicitou medida protetiva.

Durante o encaminhamento à delegacia, o homem afirmou que voltaria a cometer crimes ao ser liberado, inclusive contra a própria mãe.

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O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil.