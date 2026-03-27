Assine
overlay
Início Gerais
PRÓPRIA MÃE

Homem é preso por furtar botijão da mãe e diz que vai repetir crime

Suspeito foi flagrado com objeto na rua e confessou furto no interior de Minas

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/03/2026 05:40

compartilhe

SIGA
×
O homem afirmou que voltaria a cometer crimes ao ser liberado, inclusive contra a própria mãe
O homem afirmou que voltaria a cometer crimes ao ser liberado, inclusive contra a própria mãe crédito: PMMG/Reprodução

Um homem de 33 anos foi preso nessa quinta-feira (26/3) ao furtar um botijão de gás da própria mãe, no Bairro Parque Grande Horizonte, em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi abordado durante patrulhamento ao ser visto carregando um objeto pesado em via pública. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir e chegou a arremessar o item ao chão, sendo constatado que se tratava de um botijão de gás.

Questionado, o homem confessou que havia acabado de furtar o objeto da casa da mãe, aproveitando que ela dormia sob efeito de medicação.

Leia Mais

Os militares foram até o imóvel, onde a vítima confirmou o crime e informou que esta já seria a terceira vez que o filho comete furtos contra ela nos últimos meses.

A mulher relatou ainda que o suspeito é usuário de drogas, apresenta comportamento agressivo e costuma ameaçá-la, além de tentar danificar a casa e subtrair objetos quando não recebe dinheiro. Por medo, ela disse que permanece grande parte do tempo trancada em um cômodo e solicitou medida protetiva.

Durante o encaminhamento à delegacia, o homem afirmou que voltaria a cometer crimes ao ser liberado, inclusive contra a própria mãe.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

botijao furto pm preso uberaba

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay