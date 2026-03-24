Assine
overlay
Início Gerais
FURTO

Homem é preso em flagrante com 21 cabeças de gado furtadas

Crime aconteceu em Iraí de Minas e a Polícia Militar encontrou os animais em uma fazenda de Uberlândia

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
24/03/2026 16:38

compartilhe

SIGA
x
Home é preso em flagrante com 21 cabeças de gado furtadas
Home é preso em flagrante com 21 cabeças de gado furtadas crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PMMG

Uma ação que envolveu equipes da Polícia Militar em Uberlândia e Iraí de Minas resultou na recuperação de 21 cabeças de gado furtadas nessa segunda-feira (23/3). Um homem de 25 anos foi preso em flagrante.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo informações da PM, a vítima, de 50 anos, acionou a polícia após chegar à propriedade e encontrar a porteira arrombada, em 20 de março, em Iraí de Minas. No local, foi constatado o furto de vacas, bezerras e garrotes.

Assim que foram acionados, os militares iniciaram diligências e levantamentos na região. A análise de imagens de estradas rurais levou à identificação de um caminhão boiadeiro de cor azul, que teria sido utilizado no crime.

Com o apoio da Patrulha Rural, o veículo foi localizado em uma propriedade de Uberlândia. No local, além do caminhão, os policiais encontraram todos os animais furtados e efetuaram a prisão de um dos envolvidos.

Leia Mais

Durante a abordagem, o suspeito afirmou ter sido contratado por um homem de 51 anos, que seria cunhado da vítima, para realizar o transporte do gado. Ele também relatou que o contratante teria acompanhado a ação, com o apoio de um terceiro envolvido.

Os animais foram reconhecidos e devolvidos à vítima. Já o caminhão utilizado no crime foi apreendido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito preso foi encaminhado à delegacia de plantão em Uberlândia. A Polícia Civil deve dar continuidade às investigações para identificar os demais envolvidos no caso.

Tópicos relacionados:

furto gado pm uberlandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay