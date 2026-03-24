Homem é preso em flagrante com 21 cabeças de gado furtadas

Uma ação que envolveu equipes da Polícia Militar em Uberlândia e Iraí de Minas resultou na recuperação de 21 cabeças de gado furtadas nessa segunda-feira (23/3). Um homem de 25 anos foi preso em flagrante.

Segundo informações da PM, a vítima, de 50 anos, acionou a polícia após chegar à propriedade e encontrar a porteira arrombada, em 20 de março, em Iraí de Minas. No local, foi constatado o furto de vacas, bezerras e garrotes.

Assim que foram acionados, os militares iniciaram diligências e levantamentos na região. A análise de imagens de estradas rurais levou à identificação de um caminhão boiadeiro de cor azul, que teria sido utilizado no crime.

Com o apoio da Patrulha Rural, o veículo foi localizado em uma propriedade de Uberlândia. No local, além do caminhão, os policiais encontraram todos os animais furtados e efetuaram a prisão de um dos envolvidos.

Durante a abordagem, o suspeito afirmou ter sido contratado por um homem de 51 anos, que seria cunhado da vítima, para realizar o transporte do gado. Ele também relatou que o contratante teria acompanhado a ação, com o apoio de um terceiro envolvido.

Os animais foram reconhecidos e devolvidos à vítima. Já o caminhão utilizado no crime foi apreendido.

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O suspeito preso foi encaminhado à delegacia de plantão em Uberlândia. A Polícia Civil deve dar continuidade às investigações para identificar os demais envolvidos no caso.