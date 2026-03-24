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SOB INVESTIGAÇÃO

Cães vítimas de espancamento são resgatados e mulher é presa na Grande BH

Após denúncia divulgada nas redes sociais, três cães foram resgatados com lesões graves em Betim e a tutora foi presa em flagrante

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
24/03/2026 14:30

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Após denúncia divulgada nas redes sociais, três cães foram resgatados com lesões graves em Betim e a tutora foi presa em flagrante
Após denúncia divulgada nas redes sociais, três cães foram resgatados com lesões graves em Betim e a tutora foi presa em flagrante crédito: Divulgação/PCMG

Três cães foram resgatados e uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante por maus-tratos, durante uma operação conjunta de órgãos de segurança pública realizada nessa segunda-feira (23/3), em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação aconteceu após denúncia motivada por um vídeo divulgado nas redes sociais que mostrava um dos animais sendo maltratado.

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A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Civil, da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Segurança Pública. A ação teve como objetivo verificar a veracidade das imagens que circulavam na internet e apurar possíveis crimes de maus-tratos.

Durante a vistoria na residência da suspeita, os agentes encontraram dois cães fêmeas e um macho em condições insalubres. Os animais apresentavam lesões graves e sinais evidentes de violência. Segundo avaliação veterinária, as lesões são compatíveis com agressões físicas, sugerindo episódios de espancamento.

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Os cães resgatados foram encaminhados para atendimento veterinário, onde estão recebendo cuidados e medicação. Após a recuperação, serão levados para doação.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada ao sistema prisional. O caso segue sob investigação.

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*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen

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