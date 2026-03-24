Polícia investiga morte de homem achado com mãos amarradas em Uberlândia
Vítima tinha ferimentos de arma branca e estava enrolada em um tapete, coberta por lixo, em uma área de mata
compartilheSIGA
Um homem foi encontrado morto, com as mãos amarradas para trás, às margens do Rio Uberabinha, em Uberlândia, e a Polícia Civil investiga o caso como homicídio. O corpo, ainda sem identificação, estava enrolado em um tapete e coberto por lixo, em uma área de mata próxima à chamada Ponte de Arame.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Durante patrulhamento da Polícia Militar, nessa segunda-feira (23/3), uma equipe foi abordada por um solicitante que relatou a presença de um possível cadáver a cerca de 200 metros dentro de uma estrada de terra, nas proximidades da ponte. No local indicado, os militares encontraram o corpo parcialmente encoberto, com apenas uma das pernas visível.
Leia Mais
A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica. Após a remoção dos materiais que cobriam o cadáver, foi constatado que se tratava de um homem, encontrado com as mãos amarradas com uma corda e enrolado em um tapete, característica que, segundo a polícia, pode indicar execução.
- Ônibus com mais de 40 universitários bate, deixa um morto e feridos graves
- Guarda que jogou gasolina na ex em BH e tentou pôr fogo seguirá preso
- Em alerta, BH abre a vacinação contra gripe nos centros de saúde
Ainda conforme a perícia, a vítima apresentava diversos ferimentos provocados por arma branca, sendo oito perfurações no pescoço, uma na nuca e um corte extenso na parte de trás da cabeça.
No corpo não havia qualquer documentação e, até o momento, a vítima não foi identificada. Ele foi descrito como negro, magro, de estatura mediana, com cabelo preto e cavanhaque.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O corpo foi recolhido por uma funerária e encaminhado para exames no Instituto Médico Legal (IML).