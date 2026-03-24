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NA BEIRA DO RIO

Polícia investiga morte de homem achado com mãos amarradas em Uberlândia

Vítima tinha ferimentos de arma branca e estava enrolada em um tapete, coberta por lixo, em uma área de mata

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
24/03/2026 16:27

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Polícia investiga morte de homem achado com mãos amarradas em Uberlândia
Polícia investiga morte de homem achado com mãos amarradas em Uberlândia crédito: ReproduÃ§Ã£o/redes sociais

Um homem foi encontrado morto, com as mãos amarradas para trás, às margens do Rio Uberabinha, em Uberlândia, e a Polícia Civil investiga o caso como homicídio. O corpo, ainda sem identificação, estava enrolado em um tapete e coberto por lixo, em uma área de mata próxima à chamada Ponte de Arame.

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Durante patrulhamento da Polícia Militar, nessa segunda-feira (23/3), uma equipe foi abordada por um solicitante que relatou a presença de um possível cadáver a cerca de 200 metros dentro de uma estrada de terra, nas proximidades da ponte. No local indicado, os militares encontraram o corpo parcialmente encoberto, com apenas uma das pernas visível.

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A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica. Após a remoção dos materiais que cobriam o cadáver, foi constatado que se tratava de um homem, encontrado com as mãos amarradas com uma corda e enrolado em um tapete, característica que, segundo a polícia, pode indicar execução.

Ainda conforme a perícia, a vítima apresentava diversos ferimentos provocados por arma branca, sendo oito perfurações no pescoço, uma na nuca e um corte extenso na parte de trás da cabeça.

No corpo não havia qualquer documentação e, até o momento, a vítima não foi identificada. Ele foi descrito como negro, magro, de estatura mediana, com cabelo preto e cavanhaque.

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O corpo foi recolhido por uma funerária e encaminhado para exames no Instituto Médico Legal (IML).

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