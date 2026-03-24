Em alerta, BH abre a vacinação contra gripe nos centros de saúde

Belo Horizonte acendeu o sinal de alerta para o avanço da transmissão das infecções virais respiratórias. Neste início de outono, a cidade já apresenta risco para casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e tendência de crescimento a longo prazo, conforme o boletim InfoGripe da Fiocruz. O cenário é impulsionado pela circulação de vírus e pelas condições típicas da estação, marcada pelo tempo seco.

Na capital mineira, a prefeitura antecipou a campanha de vacinação contra a influenza, que começa nacionalmente no sábado, dia 28, com o objetivo de conter o agravamento dos quadros. Por sua vez, a Secretaria de Saúde do Estado (SES-MG) anunciou a chegada de novos imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde e marcou para 11 de abril o dia D da vacinação no estado.



O boletim da Fiocruz indica que a influenza A segue avançando em nível nacional, impulsionando o aumento de SRAG em estados do Sudeste, Nordeste e Norte. Referente ao ano epidemiológico de 2026, já foram notificados no país, 20.311 casos de SRAG, sendo 7.523 (37%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 8.398 (41,3%) negativos e cerca de 2.853 (14%) aguardando resultado laboratorial.



Entre os estados, 20 estão com nível de atividade de SRAG em alerta, risco ou alto risco, sendo um deles, Minas Gerais. De acordo com a Sala de Monitoramento da SES-MG, até a última sexta-feira (20/3), o estado registrou 4.267 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo 261 por COVID-19, 155 por influenza e 49 por vírus sincicial respiratório (VSR).



O Ministério da Saúde definiu três estratégias nacionais de vacinação para 2026, com foco na ampliação da cobertura vacinal e na redução de doenças imunopreveníveis. A campanha de vacinação, especialmente contra a influenza e o vírus sincicial respiratório (VSR), nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste será realizada de 28 de março a 30 de maio, com o Dia D marcado para o primeiro dia da ação.



A análise também identificou 18 das 27 capitais em alerta para o avanço da síndrome, com sinais de crescimento na tendência de longo prazo até a Semana Epidemiológica 10. Além de BH, estão incluídos Aracaju (Sergipe); Brasília (Distrito Federal); Boa Vista (Roraima); Campo Grande (Mato Grosso do Sul); Cuiabá (Mato Grosso); Fortaleza (Ceará); Goiânia (Goiás); João Pessoa (Paraíba); Macapá (Amapá); Maceió (Alagoas); Manaus (Amazonas); Natal (Rio Grande do Norte); Porto Velho (Rondônia); Recife (Pernambuco); Rio de Janeiro (Rio de Janeiro); Salvador (Bahia) e São Luís (Maranhão).



Campanha antecipada

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) antecipou a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe, ao iniciar aplicações de doses no Lar dos Idosos Nossa Senhora da Saúde, no Bairro São Geraldo, na Região Leste da capital, na tarde de ontem. A vacina protege contra as cepas Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B. O objetivo da campanha é reduzir complicações, internações e óbitos.



A partir de hoje, a vacina estará disponível para todos os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde: crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, idosos com 60 anos ou mais, puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores de saúde, pessoas com deficiência permanente e caminhoneiros, entre outros. Todos os grupos elegíveis podem ser verificados no site da PBH. As doses serão aplicadas nos 153 centros de saúde da capital e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante, de segunda a sexta-feira.

Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento de identificação com foto e o cartão de vacina, para o devido registro. As puérperas devem apresentar a certidão de nascimento do bebê, o cartão da gestante ou o registro do hospital onde ocorreu o parto. No ano passado, a cobertura geral da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe, em BH, foi de 68,1%. Já em 2024 foi de 62,8%.



Novas doses

Em nota, a SES-MG informou que recebeu, no sábado (21/3), 640 mil doses da vacina contra a influenza, enviadas pelo Ministério da Saúde. Os imunizantes integram a primeira remessa destinada à campanha de 2026. Segundo o órgão, a distribuição para as Unidades Regionais de Saúde já foi iniciada, abrindo a possibilidade de os municípios de Minas Gerais anteciparem a imunização.



“A medida busca ampliar a cobertura dos grupos prioritários e garantir a organização da campanha nos 853 municípios. A orientação é que os municípios iniciem a vacinação assim que receberem as doses”, esclareceu. A meta do Programa Nacional de Imunizações é atingir 90% de cobertura vacinal no estado. Para ampliar a adesão, será realizado um Dia D estadual em 11 de abril, além da mobilização nacional prevista para o próximo sábado (28/3).



“O período de outono-inverno favorece a transmissão das infecções virais respiratórias, devido ao clima frio e seco. A vacinação é considerada a melhor estratégia de prevenção contra vários vírus respiratórios (Influenza, COVID-19, Vírus Sincicial Respiratório, Sarampo, etc) e possui capacidade de promover imunidade, reduzindo o agravamento das doenças, internações e o número de óbitos”, reforçou a pasta. n

*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho

ORIENTAÇÕES E MEDIDAS DE PREVENÇÃO

l Em caso de sintomas gripais, é recomendado o uso de máscaras em locais fechados e/ou com maior aglomeração de pessoas.

l Higienização constante das mãos com água e sabão e álcool 70% para evitar a disseminação de vírus.

l Etiqueta respiratória: cobrir nariz e boca com lenço de papel ou com o antebraço, e nunca com as mãos, ao tossir ou espirrar. Descartar adequadamente o lenço utilizado

l Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas

l Manter uma distância mínima de cerca de um 1 metro de qualquer pessoa tossindo ou espirrando; evitar contato físico com pessoas com sintomas gripais, independentemente do uso de máscara.

l Manter a ventilação adequada em ambientes fechados.



Vacinas disponíveis gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde

l Contra COVID-19: indicada para crianças a partir de 6 meses, até 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade; gestantes; pessoas a partir de 60 anos de idade.

l Contra o VSR: indicada para gestantes acima da 28ª semana de gestação

l Contra influenza: para crianças a partir de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias de idade; gestantes e idosos a partir de 60 anos de idade, além de grupos profissionais específicos

l Nirsevimabe: anticorpo monoclonal disponível para crianças prematuras (IG 36 semanas e 6 dias) e crianças com comorbidades (idade inferior a 24 meses)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fonte: SES/MG