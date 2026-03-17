Frente fria chegando: 7 cuidados com a saúde para evitar gripes e alergias

A chegada de uma nova frente fria a partir desta terça-feira (17), principalmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, acende um alerta para a saúde. A queda brusca de temperatura e o ar mais seco criam o cenário ideal para a proliferação de vírus e o surgimento de doenças respiratórias, como gripes, resfriados e crises alérgicas. Adotar cuidados simples na rotina é fundamental para fortalecer o sistema imunológico e atravessar o período com mais bem-estar.

As mudanças climáticas exigem uma adaptação rápida do nosso corpo, que nem sempre consegue responder de forma eficaz. O frio faz com que as pessoas permaneçam mais tempo em ambientes fechados e com pouca ventilação, o que facilita a transmissão de microrganismos. Além disso, as mucosas do sistema respiratório podem ficar ressecadas, tornando-se uma porta de entrada para infecções. Pequenos ajustes nos hábitos diários podem fazer uma grande diferença na prevenção.

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Para ajudar você a se proteger, listamos sete cuidados essenciais para manter a saúde em dia durante a frente fria.

Mantenha a hidratação em dia

Beber bastante água é crucial, mesmo que a sede diminua no frio. A hidratação adequada mantém as vias aéreas úmidas e protegidas, funcionando como uma barreira natural contra vírus e bactérias. Chás quentes sem açúcar também são ótimas opções. Reforce a alimentação

Invista em uma dieta rica em vitaminas e minerais para turbinar a imunidade. Alimentos com vitamina C, como laranja, limão e acerola, são aliados importantes. Sopas de legumes, verduras e proteínas magras também ajudam a aquecer e nutrir o corpo. Ventile os ambientes

Por mais que a vontade seja de fechar tudo para se aquecer, é essencial permitir a circulação do ar. Abra as janelas por alguns minutos todos os dias para renovar o ar de casa e do local de trabalho, diminuindo a concentração de agentes infecciosos no ambiente. Lave as mãos com frequência

Este é um dos hábitos mais eficazes para evitar contaminações. Lave as mãos com água e sabão várias vezes ao dia, principalmente ao chegar da rua, antes das refeições e após tossir ou espirrar. O álcool em gel 70% é uma alternativa prática quando não há uma pia por perto. Use agasalhos adequados

Proteger o corpo do frio é fundamental para evitar o choque térmico, que pode enfraquecer o sistema imunológico. Vista-se em camadas, pois isso permite que você se adapte facilmente a diferentes temperaturas ao longo do dia, removendo ou adicionando peças conforme a necessidade. Umidifique o ar

O ar seco, comum em períodos de frio, agrava problemas respiratórios. Use umidificadores de ar ou recorra a métodos caseiros, como colocar uma bacia com água ou uma toalha molhada no quarto, para melhorar a qualidade do ar, especialmente durante a noite. Priorize o sono de qualidade

Dormir bem é vital para a recuperação do corpo e o fortalecimento das defesas. Uma boa noite de sono, com duração de sete a oito horas, ajuda o sistema imunológico a funcionar de maneira mais eficiente na proteção contra doenças. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.