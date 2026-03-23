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INAUGURAÇÃO

Hospital Regional de Divinópolis passa a funcionar em 1º de junho

Unidade abrirá as portas inicialmente com 41 leitos dos 198 previstos no plano de operação. Ampliação ainda passará por mais três etapas

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Amanda Quintiliano - Especial para o EM
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Amanda Quintiliano - Especial para o EM
Repórter
23/03/2026 18:52 - atualizado em 23/03/2026 19:49

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Com data marcada, Hospital Regional de Divinópolis funcionará em 4 etapas
Com data marcada, Hospital Regional de Divinópolis funcionará em 4 etapas crédito: Dirceu Aurélio/Imprensa MG

O Hospital Regional de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, começará a funcionar em 1º de junho deste ano, quatro meses após a conclusão das obras e doação do imóvel à Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). A definição do cronograma, dividido em quatro etapas, ocorreu durante reunião em Brasília nesta segunda-feira (23/3), no Ministério da Educação.

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A inauguração oficial ocorrerá entre os dias 15 e 27 de junho, já com a unidade em operação, o que permitirá ajustes iniciais. A cerimônia, conforme interlocutores do Palácio do Planalto, deverá contar com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Os detalhes do plano de operação foram apresentados no encontro, que contou com a presença do vereador de Divinópolis Vítor Costa (PT), da secretária de finanças do PT Gleide Andrade, do reitor da UFSJ e de 17 prefeitos da região, dentre eles, o de Divinópolis Gleidson Azevedo (Novo).

"Construir um hospital é fácil, colocar para funcionar que é o grande desafio (...) E agora toda a região Centro-Oeste será contemplada e até o meio do ano esse hospital estará funcionando", afirmou Gleidson ao agradecer o empenho do governo federal para a abertura.

Também participaram o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro, e representantes do governo federal. A unidade funcionará como Hospital Universitário sob gestão da Ebserh. A partir da doação do imóvel à UFSJ, a empresa iniciou o processo de compras de equipamentos e contratação de pessoal.


Operação ocorrerá em quatro etapas


A operação será gradual ao longo de aproximadamente um ano. Inicialmente, entre junho e agosto deste ano, o hospital começará com 41 leitos e 196 profissionais, conforme o Ministério da Educação. Na sequência, entre setembro e novembro, ampliará para 91 leitos e 538 trabalhadores, incluindo cirurgias e unidades de terapia intensiva (UTIs) adulto.

Depois, entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027, chegará a 122 leitos e 733 profissionais. Por fim, entre março e maio do próximo ano, atingirá a capacidade total de 198 leitos e 1.096 trabalhadores.

O hospital regional atenderá a macrorregião Oeste composta por 54 municípios e população estimada em 1,2 milhão de habitantes. "É o melhor dia do meu mandato como presidente do Cis-Urg (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste), a população vai sentir muito positivamente o que a data de hoje vai representar para os próximos meses e anos no que desrespeito a saúde da nossa região", afirmou o presidente o Cis-Urg Oeste, Di Gianne de Oliveira (Republicanos)


Estrutura terá 198 leitos e alta complexidade


O hospital contará com 198 leitos e atuação voltada à média e alta complexidade. A estrutura incluirá clínica médica, cirúrgica, pediatria e obstetrícia; centro de parto normal e alojamento conjunto; Unidades de Terapia Intensiva (UTI) adulto, pediátrica e neonatal; unidades intermediárias e método canguru.

A unidade terá seis salas cirúrgicas, duas salas obstétricas, duas salas para endoscopia e colonoscopia, além de hemodinâmica para procedimentos cardíacos, vasculares e neurológicos.

"Depois de tantos anos de espera, agora temos data concreta para começar a funcionar. Seguimos acompanhando de perto para garantir que esse hospital atenda de verdade a nossa população e toda a região", afirma Vítor Costa.


Cronograma operacional


As contratações de serviços essenciais, como controle de pragas, gestão de resíduos, vigilância, nutrição, serviços laboratoriais, higiene, lavanderia, manutenção predial, energia elétrica, água e esgoto, ambulância, apoio logístico, comunicação visual e tecnologia de informação (TI), estão sendo processadas em diferentes estágios, com previsões de homologação e início de execução concentradas entre abril e junho de 2026.

Equipamentos médico-hospitalares (raio-X, ressonância, tomógrafo) e mobiliário terão entregas programadas a partir de abril.

"Esse hospital não é apenas um prédio com 198 leitos, é a concretização de um sonho coletivo, fruto da luta de muita gente que acreditou que o SUS (Sistema Único de Saúde) pode e deve chegar com qualidade ao Centro-Oeste mineiro", afirma Gleide Andrade.


Obras concluídas 15 anos após o início

Iniciadas em 2011, as obras foram paralisadas em 2016, sendo retomadas apenas em 2023 pelo governo de Minas.

Para viabilizar a entrega, o Estado investiu cerca de R$ 134 milhões, sendo R$ 49 milhões na execução das obras e outros R$ 85 milhões na aquisição de equipamentos, mobiliário hospitalar e adequações. A entrega simbólica ocorreu em 10 de fevereiro deste ano, com a presença do então governador Romeu Zema (Novo) e do vice e atual chefe do Executivo estadual Mateus Simões.

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Os recursos são provenientes do Acordo Judicial de Brumadinho, firmado entre o governo de Minas, Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública de Minas Gerais e Vale.

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