Assine
overlay
Início Gerais
REAJUSTE

Pedágio: rodovias em MG e RJ têm aumento nas tarifas

A atualização de valores será aplicada em todas as praças de pedágio distribuídas ao longo das rodovias BR-116, BR-465 e BR-493

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
23/03/2026 18:53

compartilhe

SIGA
x
Cruzamento das rodovias Br-262 e BR-116
Cruzamento das rodovias BR-262 e BR-116 crédito: Estado de Minas

As tarifas de pedágio das rodovias administradas pela Ecovias Rio Minas, nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, sofreram reajustes nesse domingo (22/3). A atualização foi aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O reajuste está previsto no contrato de concessão e considera a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que registrou alta de 4,44%.

O aumento foi aplicado em todas as praças da BR-116, BR-465 e BR-493, nos estados do Rio e Minas Gerais.

Para veículos de passeio, as tarifas passam a variar entre R$ 9,70 e R$ 21, conforme a praça de pedágio. Para caminhões leves os preços vão de R$ 19,40 a R$ 42. Já os caminhões com semirreboques e ônibus serão cobrados de R$ 29,10 a R$ 63.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Ecovias Rio Minas administra 726,9 quilômetros de rodovias, conectando o Rio a Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. 

Tópicos relacionados:

aumento minas-gerais pedagio pedagios rio-de-janeiro rodovias

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay