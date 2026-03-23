Pedágio: rodovias em MG e RJ têm aumento nas tarifas

As tarifas de pedágio das rodovias administradas pela Ecovias Rio Minas, nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, sofreram reajustes nesse domingo (22/3). A atualização foi aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O reajuste está previsto no contrato de concessão e considera a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que registrou alta de 4,44%.

O aumento foi aplicado em todas as praças da BR-116, BR-465 e BR-493, nos estados do Rio e Minas Gerais.

Para veículos de passeio, as tarifas passam a variar entre R$ 9,70 e R$ 21, conforme a praça de pedágio. Para caminhões leves os preços vão de R$ 19,40 a R$ 42. Já os caminhões com semirreboques e ônibus serão cobrados de R$ 29,10 a R$ 63.

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A Ecovias Rio Minas administra 726,9 quilômetros de rodovias, conectando o Rio a Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.