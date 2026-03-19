Rodovias do Norte de Minas terão reajuste de pedágio a partir de abril

Passam a valer, a partir de 0h do dia 1º de abril de 2026, os novos valores das tarifas nas praças de pedágio operadas pela concessionária Ecovias Norte Minas, responsável por trechos das rodovias BR-135, MG-231 e LMG-754. Os novos valores são:

Motocicleta - R$ 5,30

Automóvel - R$ 10,60

Automóvel e caminhonete com semirreboque: R$ 15,90

Automóvel e caminhonete com reboque: R$ 21,20

Caminhão, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (2 eixos): R$ 21,20

Caminhão, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (3 eixos): R$ 31,80

Caminhão, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (4 eixos): R$ 42,40

Caminhão, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (5 eixos): R$ 53,00

Caminhão, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (6 eixos): R$ 63,60



Segundo a concessionária, o reajuste anual garante a continuidade dos investimentos na região, como obras de manutenção nas rodovias e melhorias na infraestrutura. Entre as obras que já foram realizadas, a empresa destaca a conclusão do Anel Viário de Montes Claros (MG) em 2025, o perímetro urbano de Bocaiúva (MG), a conclusão das melhorias no Distrito JK (São José da Lagoa), em Curvelo, e a finalização dos 133 quilômetros de pistas duplicadas.

Além das obras nas rodovias, a concessionária oferece atendimento aos usuários, com equipes para situações de emergência. Entre janeiro de 2025 e fevereiro de 2026, foram realizados 1.637 atendimentos pré-hospitalares, 10.390 atendimentos mecânicos, 7.684 serviços de guincho e 93.785 ligações em 0800. Os serviços funcionam 24 horas por dia.

Também foram realizadas em 2025 a implantação de 2.373 placas de sinalização, a instalação de 84.588 metros de defensas metálicas e a colocação ou reposição de 96.933 tachas refletivas. Além disso, foram executados mais de 257 metros quadrados de pintura de sinalização horizontal.

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“Seguimos trabalhando para oferecer uma rodovia segura, moderna e com serviços de qualidade. Nosso compromisso é manter o padrão que os usuários merecem, com investimentos contínuos, manutenção permanente e ações que priorizam a vida de quem trafega pelas nossas rodovias”, destaca a diretora-superintendente da Ecovias Norte Minas, Amanda Marçal.

