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TRAGÉDIA

Ônibus com mais de 40 universitários bate, deixa um morto e feridos graves

Acidente ocorreu na noite dessa segunda-feira (23/3). O ônibus saía de Governador Valadares para Conselheiro Pena

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
24/03/2026 06:45 - atualizado em 24/03/2026 06:58

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O ônibus retornava de Governador Valadares (MG) para Conselheiro Pena (MG) quando bateu lateralmente em uma carreta de carga
O ônibus retornava de Governador Valadares (MG) para Conselheiro Pena (MG) quando bateu lateralmente em uma carreta de carga crédito: PMRv/Reprodução

Um motorista morreu ao colidir o ônibus universitário com cerca de 43 estudantes em uma carreta na noite dessa segunda-feira (23/3) na BR-259, em Galiléia (MG), no Vale do Rio Doce.

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a colisão aconteceu no km 119 da rodovia, em uma curva. O ônibus retornava de Governador Valadares (MG) para Conselheiro Pena (MG) quando bateu lateralmente em uma carreta de carga e caiu em uma ribanceira.

Antes da chegada das equipes de resgate, três vítimas em estado grave já haviam sido socorridas. Os demais passageiros foram atendidos por equipes do Samu e encaminhados para unidades de saúde da região. Parte dos ocupantes, com ferimentos leves ou sem lesões, recusou atendimento e deixou o local por conta própria.

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O motorista do ônibus ficou preso às ferragens e morreu no local. Após a perícia da Polícia Civil, os bombeiros realizaram o desencarceramento do corpo.

A pista precisou ser limpa devido à carga de papel higiênico transportada pela carreta, que ficou espalhada na via.

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As causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) esteve presente também na rodovia.

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