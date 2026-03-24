Idoso desaparecido é encontrado morto depois de nove dias no Norte de Minas

Desaparecido há nove dias em Pedras de Maria da Cruz (MG), no norte do estado, um idoso foi encontrado sem vida em uma mata na região. O Corpo de Bombeiros procurou o homem, de 60 anos, durante nove dias, até segunda-feira (23/3) quando um corpo foi achado na região conhecida como Entre Pontes.

O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas assim que foi registrado o desaparecimento, em 16/3. Familiares informaram que o homem saiu de casa, na comunidade de Bom Sucesso, zona rural de Pedras de Maria da Cruz, no dia anterior, por volta de 20h, e não foi mais visto. O único sinal deixado foi um par de sandálias encontrado em uma trilha perto da casa do desaparecido.

A região registrou um acumulado de 116,3 mm de chuva no período das buscas, o que atrapalhou o trabalho dos Bombeiros.

No oitavo dia de trabalho dos Bombeiros, os militares receberam informações de vaqueiros da região sobre aves de rapina voando em uma determinada área. O foco da busca passou a ser a mata de Entre Pontes. Depois de uma caminhada de 2,5 quilômetros, o corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição.

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A perícia da Polícia Civil foi acionada para coletar informações no local que possam esclarecer o motivo da morte. O corpo foi removido e encaminhado ao IML de Januária (MG).