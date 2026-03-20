Suspeito é preso ao furtar escovas elétricas e mostra laudo de TDAH e TEA

Um homem de 45 anos foi preso ao furtar cinco escovas de dentes elétricas em uma loja no Centro de Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro, nessa quinta-feira (19/3).

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi flagrado por uma funcionária pegando os produtos e mantendo-os fora da cesta, o que levantou suspeitas. Em seguida, ele foi até o caixa e pagou apenas outros itens, como uma balança, uma caneca, um guarda-chuva e uma pá. Esses itens somaram R$ 40.

Ao perceber que as escovas não haviam sido pagas, a gerente acionou outros funcionários. O homem foi abordado já do lado de fora da loja, momento em que tentou fugir. Durante a tentativa, ele entrou em luta corporal com um funcionário de 21 anos, que caiu e sofreu uma lesão leve no joelho.

Com a ajuda de outros colaboradores, o suspeito foi contido e levado de volta ao interior do estabelecimento. Dentro da bolsa dele, foram encontradas as cinco escovas elétricas furtadas, avaliadas em cerca de R$ 50.

De acordo com a PM, o caso foi enquadrado como roubo impróprio, já que houve uso de violência após a subtração dos produtos.

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O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Ele informou aos policiais que possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), além de apresentar documentação comprovando os fatos.