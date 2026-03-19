"Foi por bobeira", disse idosa após furtar carnes e jiló

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Uma idosa de 72 anos foi presa após furtar alimentos de um supermercado, no Bairro Jardim São Benedito, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na manhã dessa quarta-feira (18/3). Após esconder os produtos debaixo da roupa e sair sem pagar, funcionários perceberam a ação e acionaram a Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, a mulher entrou no estabelecimento e colocou diversos itens no carrinho. Em seguida, enquanto passava alguns produtos pelo caixa normalmente ela teria escondido dois pacotes de coraçãozinho, dois de carne moída e uma bandeja de jiló debaixo da roupa.

A ação foi percebida por funcionários e pela equipe de segurança, que acompanharam a suspeita até o estacionamento e realizaram a abordagem.

A gerente do supermercado relatou que a idosa já tinha furtado o estabelecimento outra vez, da mesma forma, mas não tinha sido abordada.

Para os militares, a suspeita disse que agiu “por bobeira” e chegou a oferecer o pagamento dos produtos após ser flagrada, mas que a proposta não foi aceita pela gerência.

A mulher foi conduzida à delegacia da região e os itens foram devolvidos ao supermercado.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro