"Foi por bobeira", disse idosa após furtar carnes e jiló
Mulher de 72 anos foi flagrada ao sair de supermercado em Uberaba sem pagar compra. Suspeita admitiu o crime e foi conduzida à delegacia
compartilheSIGA
Uma idosa de 72 anos foi presa após furtar alimentos de um supermercado, no Bairro Jardim São Benedito, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na manhã dessa quarta-feira (18/3). Após esconder os produtos debaixo da roupa e sair sem pagar, funcionários perceberam a ação e acionaram a Polícia Militar.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
De acordo com a ocorrência, a mulher entrou no estabelecimento e colocou diversos itens no carrinho. Em seguida, enquanto passava alguns produtos pelo caixa normalmente ela teria escondido dois pacotes de coraçãozinho, dois de carne moída e uma bandeja de jiló debaixo da roupa.
A ação foi percebida por funcionários e pela equipe de segurança, que acompanharam a suspeita até o estacionamento e realizaram a abordagem.
A gerente do supermercado relatou que a idosa já tinha furtado o estabelecimento outra vez, da mesma forma, mas não tinha sido abordada.
Para os militares, a suspeita disse que agiu “por bobeira” e chegou a oferecer o pagamento dos produtos após ser flagrada, mas que a proposta não foi aceita pela gerência.
A mulher foi conduzida à delegacia da região e os itens foram devolvidos ao supermercado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro