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TRIÂNGULO MINEIRO

"Foi por bobeira", disse idosa após furtar carnes e jiló

Mulher de 72 anos foi flagrada ao sair de supermercado em Uberaba sem pagar compra. Suspeita admitiu o crime e foi conduzida à delegacia

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
19/03/2026 13:19

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Idosa escondeu dois pacotes de coraçãozinho, dois de carne moída e uma bandeja de jiló por baixo da roupa
Idosa escondeu dois pacotes de coraçãozinho, dois de carne moída e uma bandeja de jiló debaixo da roupa, segundo a PM crédito: PMMG/ Divulgação

Uma idosa de 72 anos foi presa após furtar alimentos de um supermercado, no Bairro Jardim São Benedito, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na manhã dessa quarta-feira (18/3). Após esconder os produtos debaixo da roupa e sair sem pagar, funcionários perceberam a ação e acionaram a Polícia Militar.

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De acordo com a ocorrência, a mulher entrou no estabelecimento e colocou diversos itens no carrinho. Em seguida, enquanto passava alguns produtos pelo caixa normalmente ela teria escondido dois pacotes de coraçãozinho, dois de carne moída e uma bandeja de jiló debaixo da roupa.

A ação foi percebida por funcionários e pela equipe de segurança, que acompanharam a suspeita até o estacionamento e realizaram a abordagem.

A gerente do supermercado relatou que a idosa já tinha furtado o estabelecimento outra vez, da mesma forma, mas não tinha sido abordada.

Para os militares, a suspeita disse que agiu “por bobeira” e chegou a oferecer o pagamento dos produtos após ser flagrada, mas que a proposta não foi aceita pela gerência.

A mulher foi conduzida à delegacia da região e os itens foram devolvidos ao supermercado.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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