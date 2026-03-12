Assine
VARGINHA

MG: idosa é encontrada morta em casa com corpo atravessado por vergalhão

Vítima foi achada na base de uma escada da residência pela filha, que havia saído para trabalhar. Ao retornar para casa, ela encontrou a mãe morta

Estado de Minas
Estado de Minas
12/03/2026 22:39

Corpo foi localizado pela filha da vítima na base de uma escada
Corpo foi localizado pela filha da vítima na base de uma escada da residência

Uma idosa de 69 anos foi encontrada morta dentro de casa em Varginha, no Sul de Minas, na tarde desta quinta-feira (12/3). O corpo da vítima estava atravessado por um vergalhão de ferro, segundo o Corpo de Bombeiros.

A mulher foi encontrada na base de uma escada da residência pela filha, que havia saído para trabalhar por volta das 7h. Ao retornar para casa, ela encontrou a mãe morta, informou a corporação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e confirmou a morte. O corpo já apresentava rigidez muscular e manchas causadas pela interrupção da circulação sanguínea.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os primeiros levantamentos na residência para tentar esclarecer a dinâmica do ocorrido. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

