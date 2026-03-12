MG: idosa é encontrada morta em casa com corpo atravessado por vergalhão
Vítima foi achada na base de uma escada da residência pela filha, que havia saído para trabalhar. Ao retornar para casa, ela encontrou a mãe morta
compartilheSIGA
Uma idosa de 69 anos foi encontrada morta dentro de casa em Varginha, no Sul de Minas, na tarde desta quinta-feira (12/3). O corpo da vítima estava atravessado por um vergalhão de ferro, segundo o Corpo de Bombeiros.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A mulher foi encontrada na base de uma escada da residência pela filha, que havia saído para trabalhar por volta das 7h. Ao retornar para casa, ela encontrou a mãe morta, informou a corporação.
Leia Mais
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e confirmou a morte. O corpo já apresentava rigidez muscular e manchas causadas pela interrupção da circulação sanguínea.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os primeiros levantamentos na residência para tentar esclarecer a dinâmica do ocorrido. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).