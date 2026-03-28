Dois trabalhadores morrem soterrados em área de garimpo ilegal em MG

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Dois homens, de 36 e 55 anos, morreram após serem soterrados durante um deslizamento de terra em uma área de garimpo no município de Santo Hipólito, Região Central de Minas Gerais. O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (27/3), no distrito de Nossa Senhora do Glória, na Fazenda Vaquejador. Uma terceira vítima foi socorrida com vida por pessoas que estavam no local e encaminhada ao Hospital Imaculada Conceição, também na cidade.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a corporação foi acionada por volta das 16h25. Apenas os três trabalhadores realizavam as escavações manuais na base de um talude quando parte do terreno cedeu, provocando o soterramento. As vítimas fatais eram naturais de Curvelo.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que realizou perícia no local logo, coletando vestígios e informações que irão guiar a investigação. Os corpos foram encaminhados ao Posto Médico-Legal de Curvelo, onde passarão por exames. Em resposta à reportagem, o órgão disse aguardar a conclusão dos laudos periciais para esclarecer as circunstâncias do deslizamento e as causas das mortes.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também esteve presente e acompanhou a atuação dos bombeiros. Segundo a corporação, um homem que estava nas proximidades fugiu ao perceber a chegada da guarnição e não foi localizado. A Polícia Militar ainda acionou a Polícia Ambiental diante da suspeita de irregularidades na extração mineral.

Segundo a corporação, o proprietário da fazenda declarou não ter autorizado nem ter conhecimento da realização de atividades de garimpo na propriedade.

Há indícios de que o solo possa ter sido anteriormente revirado por maquinário, como retroescavadeira, o que teria gerado acúmulo de material, segundo a CBMMG. No entanto, ainda não se sabe se a instabilidade ocorreu no terreno natural ou na massa de terra movimentada.

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A reportagem também entrou em contato com o Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais (MPT-MG) e aguarda retorno.