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EXPLOSIVOS

Explosivos são encontrados em garimpo desativado; veja vídeo da explosão

Material foi detonado pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) em operação no Vale do Rio Doce (MG)

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/03/2026 08:34

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Durante a vistoria, foram encontrados 34 explosivos artesanais no garimpo desativado
Durante a vistoria, foram encontrados 34 explosivos artesanais no garimpo desativado crédito: PMMG/Reprodução

Um homem de 72 anos foi preso nessa quinta-feira (26/3) ao ser descoberto com explosivos em um garimpo desativado na zona rural de Conselheiro Pena (MG), no Vale do Rio Doce.

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A Polícia Militar de Meio Ambiente recebeu informações da Polícia Civil sobre uma possível degradação ambiental na Fazenda Boa Vista, no córrego Pedra Alta, distrito de Ferruginha.

Os militares constataram que o garimpo estava desativado e em processo de licenciamento ambiental, mas não identificaram dano ambiental. No entanto, durante a vistoria, foram encontrados 34 explosivos artesanais.

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A Polícia Civil foi acionada e prendeu o responsável. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da PMMG detonou os explosivos no próprio garimpo.

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O suspeito, que é o dono da área, foi encaminhado à delegacia.

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