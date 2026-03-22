Simões anuncia mudança da capital para o interior de Minas

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

O governador Mateus Simões anunciou, durante a sua posse como chefe do executivo de Minas Gerais, na manhã deste domingo (22/3), que passará os próximos 100 dias viajando pelo interior do estado. A iniciativa começará na próxima quarta-feira (25) em Uberlândia, no Triângulo, e, inicialmente, seguirá por Ipatinga, no Vale do Aço, e Ubá, na Zona da Mata.

Neste período de pouco mais de três meses, Simões pretende visitar cada uma das 16 regiões de Minas Gerais. Na viagem, a capital do estado será transferida simbolicamente para municípios do interior que receberão a comitiva do governo estadual.

“A capital (Belo Horizonte) continua sendo muito importante, (mesmo) que 80% da população more no interior. O interior não pode ser compreendido se a gente continua longe de lá”, justificou o governador recém-empossado, em entrevista à imprensa após cerimônia no Palácio da Liberdade.

Posse

Mateus Simões (PSD) foi empossado governador do estado de Minas Gerais em cerimônia que ocorreu no Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), na manhã deste domingo (22/3). Ele chegou ao comando do Executivo em razão da renúncia de Romeu Zema (Novo), que deixou o cargo para concorrer à Presidência da República.

Em discurso, Mateus Simões afirmou que a posse não muda muito, uma vez que ele já coordenava o secretariado do estado por nomeação de Zema. O agora governador citou experiência no Executivo e disse conhecer as responsabilidades e limites de cada esfera de poder.

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Na ocasião, Simões antecipou o tour pelo interior. O projeto prevê a permanência de quatro dias em cada uma das 20 cidades a serem visitadas, com compromissos administrativos, entregas e articulações políticas. A agenda foi batizada de “Governo presente”. Nos bastidores, o movimento é visto como parte do posicionamento do governador para a disputa pela reeleição.

