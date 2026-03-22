Empossado Mateus Simões no governo de Minas Gerais

Mateus Simões (PSD) foi empossado o governador do estado de Minas Gerais. A cerimônia ocorreu no Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na manhã deste domingo (22/1).

Simões chega ao comando do Executivo em razão da renúncia de Romeu Zema (Novo), que deixou o cargo para concorrer à Presidência da República. Zema não prestigiou a posse na ALMG.

O que disse Simões na posse

Em discurso, Mateus Simões afirmou que a posse não muda muito, uma vez que ele já coordenava o secretariado do estado por nomeação de Zema. O agora governador citou experiência no Executivo e disse conhecer as responsabilidades e limites de cada esfera de poder.

Segundo ele, a rota de 100 dias que vai fazer pelo estado acompanha uma decisão administrativa. “Quero fazer mais do que visitar, mas vou transferir a sede administrativa pra cada uma das regionais, no entendimento que cada uma dessas regiões é difícil de ser compreendida à distância”, afirmou. “A gente não pode destruir a realidade das pessoas porque a nossa realidade não está próxima da delas”.

Simões afirmou que quer que os 853 prefeitos de cidades mineiras se reconheçam nos deputados estaduais. “Minha relação com os prefeitos não partiu em base de churrasco, mas em base de uma relação que os senhores nos proporcionaram”, afirmou. “Os prefeitos não se esqueceram como foi governar debaixo de quem não se importava com ele ou com os mineiros”.

Servidores públicos

Antes da reunião no Plenário de posse acontecer, servidores públicos se manifestaram, pedindo reconhecimento e diálogo com o novo governo. No discurso, Simões enalteceu “cada servidor administrativo” e disse que “sem vocês eu não estaria aqui, e por isso eu reconheço a competência do serviço público de Minas Gerais”.

Ele argumentou que, independentemente de posições ideológicas, é “para todo mineiro” que o serviço do governo deve ser. “O tamanho do estado com mais de 600 mil de servidores por ser o que tiraria a paz do meu coração, mas o grande desafio é a necessidade de um governo cuidar da melhoria da vida de cada um que mora nesse estado. Isso não é resolvido por vídeos nas redes sociais”, disse.

Simões criticou “equívocos de União, estado e município” e afirmou que o servidor não tem culpa disso. O discurso ainda citou violência contra a mulher, que “não pode ser traço cultural”, crime organizado, que será eliminado.

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A sessão no plenário foi presidida pelo deputado estadual Tadeu Leite (MDB), atual chefe do Legislativo mineiro, e contou com a presença de autoridades como o deputado federal Pinheirinho (PP-MG), que representou a Câmara dos Deputados, e o Procurador-Geral do estado, Paulo de Tarso Moraes Filho.