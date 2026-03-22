Simões cita Margarida Salomão em discurso de posse

Ao tomar posse como governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD) fez um gesto político ao mencionar a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), apontada por ele como um dos nomes de destaque entre os gestores municipais do estado.

Ao falar sobre a relação que pretende manter com os prefeitos mineiros, Simões ressaltou a necessidade de diálogo institucional e afirmou que a parceria com os municípios será uma das prioridades de sua gestão. Nesse contexto, citou diretamente a adversária política.

“Não deixaria de citar minha rival, Margarida”, declarou o governador durante o discurso.

Simões

A fala foi uma resposta às declarações do presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão (Republicanos). Recentemente, ele afirmou que Simões não dá atenção aos municípios e precisava escutar mais os prefeitos.

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Simões assumiu o comando do governo mineiro neste domingo (22), após a renúncia de Romeu Zema (Novo), que deixou o cargo para disputar a Presidência da República.