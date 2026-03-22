Assine
overlay
Início Política
POSSE DE SIMÕES

Servidores fazem manifestação em dia de posse do governador Simões

Protesto critica gestão de Romeu Zema e pede recomposição salarial

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
22/03/2026 10:52 - atualizado em 22/03/2026 10:57

compartilhe

SIGA
x
Manifestantes em frente à ALMG
Manifestantes em frente à ALMG crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Servidores públicos do estado de Minas Gerais fazem manifestação em frente à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em dia de posse do vice-governador Mateus Simões (PSD) na cadeira do Executivo do estado. O movimento acontece tendo em vista a renúncia de Romeu Zema (Novo), que concorre ao Planalto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O ato contou com profissionais das áreas da educação, saúde e meio ambiente. Em conversa com o Estado de Minas, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Rede Fhemig (Sindpros), Carlos Augusto dos Passos Martins, contou que a intenção da manifestação é pressionar o governo.

“Estamos demonstrando indignação, a insatisfação que temos durante todo esse período que foi a gestão do governador Zema, e queremos chamar a atenção do novo governador para que ele possa ter uma prática diferente do antecessor”, disse Carlos.

Protesto

Segundo ele, é necessário que Simões tenha diálogo com os servidores, visando a valorização. “O que o Zema fez foi oferecer 5.4% de uma deposição que nem é do período inflacionário do governo dele, que seria no mínimo 12% ou 15%, enquanto o [salário] dele mesmo aumentou de 300%”, afirmou. O presidente pediu sensibilidade e “uma proposta real” para os servidores públicos.

Leia Mais

 

Já o presidente do Sindicato dos Servidores Estaduais do Meio Ambiente e da Arsae de Minas Gerais (Sindsema), Wallace Alves, argumentou que a recomposição das perdas inflacionárias “é uma obrigação constitucional”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Nós passamos por uma pandemia, então só durante o período do governo Zema, ele está saindo do governo com mais de 30% de desgaste do nosso salário sem ser recomposto. Ou seja, nos últimos 8 anos eu perdi um terço do meu salário, e esse governador ainda desmontando política e dizendo que nós somos privilegiados”, criticou.

Tópicos relacionados:

funcionalismo governo mateus-simoes minas-gerais salarios servidores-estaduais zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay