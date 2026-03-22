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ELEIÇÕES 2026

Simões prepara tour de 100 dias pelo interior de Minas

Vinte cidades vão ser visitadas, com permanência de quatro dias em cada uma delas

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Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
22/03/2026 09:56 - atualizado em 22/03/2026 11:39

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O vice-governador Mateus Simões (PSD) considerou a decisão de absolvição absurda
Mateus Simões vai fazer circuito por 20 viagens de Minas crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Mateus Simões (PSD), no cargo de governador de Minas a partir deste domingo (22/3), inicia daqui a quatro dias uma agenda de viagens pelo interior do estado. O roteiro, que deve durar cerca de 100 dias, começa por Uberlândia, no Triângulo; Ipatinga, no Vale do Aço; e Ubá, na Zona da Mata.

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O projeto prevê a permanência de quatro dias em cada uma das 20 cidades a serem visitadas, com compromissos administrativos, entregas e articulações políticas. A agenda foi batizada de “Governo presente”. Nos bastidores, o movimento é visto como parte do posicionamento do governador para a disputa pela reeleição.

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Segundo interlocutores próximos, a ideia do 'tour' partiu do próprio Simões. A expectativa é que parlamentares aliados acompanhem trechos da agenda ao longo do percurso.

Belo Horizonte ficou de fora. A capital deve receber o governador apenas no final da agenda.

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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) ainda não tem participação confirmada. Como já integrou um giro inicial pelo estado, a tendência é que não acompanhe o novo governador durante todo o período das viagens.

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