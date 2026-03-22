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NOVO GOVERNADOR

Zema não comparece à posse de Mateus Simões na ALMG

A cerimônia contou com a presença de deputados estaduais, secretários e lideranças partidárias

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Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
22/03/2026 10:36 - atualizado em 22/03/2026 10:59

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Posse do governador Mateus Simões na ALMG
Posse do governador Mateus Simões na ALMG crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), não participou da cerimônia de posse do governador Mateus Simões (PSD) realizada neste domingo (22/3) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em Belo Horizonte.

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A ausência de Zema chamou atenção nos bastidores políticos, sobretudo pelo simbolismo do ato, que marca a formalização de Simões em nova etapa dentro da estrutura do governo. Integrantes da base minimizaram o gesto e afirmaram que a agenda do governador já estava previamente comprometida.

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Zema deve comparecer na cerimônia do Palácio Tiradentes. Lá, a expectativa é de discurso do ex-governador.

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A cerimônia contou com a presença de deputados estaduais, secretários e lideranças partidárias e teve manifestação de servidores estaduais do lado de fora, em defesa de recomposição salarial.

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