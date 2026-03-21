União-PP quer se tornar a maior federação no Congresso e na Assembleia

Em um movimento de capilarização de nomes e ampliação de frentes nos partidos Progressistas e União Brasil, a Federação União-PP aposta em ser a maior coligação no Legislativo mineiro e federal. A certeza marcou evento de filiação à Federação dos deputados federais Pedro Aihara e Zé Silva e do deputado estadual Doorgal Andrada, na manhã deste sábado (21/3), no Dayrell Hotel, Centro de Belo Horizonte (MG).

“Nós hoje temos uma bancada muito forte, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados. Com a chegada do deputado Pedro Aihara ao Progressistas e do deputado Zé Silva ao União Brasil, nós formamos uma bancada com oito deputados”, afirmou o presidente estadual do PP, deputado federal Pinheirinho.

Segundo ele, o objetivo é chegar ao número de 10 deputados federais que componham a coligação. “Tem outros parlamentares em conversa para poder vir também, e eu tenho certeza que cada dia mais estamos mais próximos desse nosso objetivo”, disse.

Já no legislativo estadual, a chegada de Doorgal também intensifica a presença da Federação nas cadeiras, juntamente do deputado Wendel Mesquita, que se filiou ao União Brasil na última semana. “Passamos a contar com 10 deputados estaduais. Nos próximos dias estaremos filiando outros e certamente nós vamos continuar contando com uma das maiores bancadas da ALMG”, concluiu. Segundo ele, a Federação trabalha para conquistar 12 cadeiras no total.

A visão é parecida para o deputado estadual Doorgal Andrada, recém filiado ao PP. Em conversa com a imprensa, ele contou que se sentiu muito confortável de entrar no partido, juntamente de Aihara e Zé Silva, e acredita que a entrada dos nomes às legendas significa um fortalecimento ao grupo. “Acredito que com essas novas filiações, o PP e União, essa Federação, vai se tornar a maior federação da bancada que eu acompanho, que é da Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais, juntamente com o PSD”.

Já o deputado federal Pedro Aihara, também novo nome do PP e que ganhou popularidade por sua atuação como porta-voz do Corpo de Bombeiros à época da tragédia de Brumadinho, acredita que a entrada na Federação pode resultar em uma maior liberdade em pautar interesses do estado relacionados a questões de piso de servidores, segurança pública e desastres naturais.

Em sua opinião, fazer parte da federação pode dar “mais musculatura” aos interesses do estado. “Hoje, lá na Câmara dos Deputados, a gente tem muitos projetos de lei que são muito importantes nessas áreas que estão parados. O meu objetivo por meio do PP é conseguir dar musculatura para a gente avançar com os projetos, como o PEC 44, questões de recomposição salarial e desastre, para que a gente tenha linhas de financiamento”, disse Aihara.

Agora, para Zé Silva, recém-filiado ao União Brasil, a entrada na Federação significa uma maior segurança partidária, além de uma maior bancada para “pensar em novos desafios”, como assumir comissões mais decisivas no Congresso Nacional. “Eu estou entre os parlamentares mais influentes da agricultura familiar e da mineração, porque presidi a comissão de Brumadinho, e um partido maior permite ocupar comissões que eu possa aprovar temas e demandas mais importantes do Congresso Nacional”, disse.

O palanque do evento também contou com a presença do secretário de Governo Marcelo Aro (PP), pré-candidato ao Senado, que afirmou: “Não digo que vamos eleger a maior bancada, mas nós vamos ganhar a eleição”.

Presidentes nacionais presentes

Os presidentes nacionais Ciro Nogueira, do PP, e Antônio Rueda, do União Brasil, também estiveram presentes no evento. Em seu discurso, Ciro afirmou que a Federação “vai dar um recado muito claro sobre o que queremos para o Brasil” e disse: “Estaremos maiores nas eleições de 2026 do que estamos atualmente”.

Ele ainda elogiou Mateus Simões (PSD), vice-governador do estado que assume posse como governador neste domingo (22/3) com a renúncia de Romeu Zema (Novo), comparando sua aprovação no Piauí com a aprovação mineira a Simões: “Tenho esperança que você vai ser o maior gestor”.

Já Rueda anunciou o prefeito Álvaro Damião (PSD) como coordenador da Federação e cumprimentou os presentes. Antes da oficialização das filiações, ele afirmou que espera que o ato de hoje “possa se estender para todo o Brasil".

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Ciro e Rueda saíram do local antes da finalização do evento e não falaram com a imprensa.