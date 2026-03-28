Previsão em BH: como fica o tempo na semana que vem?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A primeira semana de abril em Belo Horizonte deve manter o padrão de temperaturas registrado no fim de março, com variações típicas do outono, estação que começou no último dia 20. A previsão indica dias de calor moderado, presença de nuvens e de chuvas isoladas ao longo da semana.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o domingo (29/3) começa com poucas nuvens pela manhã, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia, com possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite. Os termômetros variam entre 17°C e 30°C, enquanto a umidade relativa do ar fica entre 40% e 90%.

A Defesa Civil de Belo Horizonte também confirma a previsão, destacando que o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com baixa chance de pancadas de chuva à tarde. "Na capital, a temperatura mínima prevista é de 14°C e a máxima de 28°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45% no período da tarde", enfatiza.



Na segunda-feira (30/3), o cenário se mantém com muitas nuvens e ocorrência de chuva isolada. As temperaturas devem oscilar entre 17°C e 29°C, com umidade mínima de 45% e máxima de 90%.

Já na terça-feira (31/3), a previsão indica muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima permanece em 17°C, enquanto a máxima chega a 29°C. A umidade varia entre 50% e 90%.

Na quarta-feira (1º), as instabilidades aumentam, com previsão de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. As temperaturas caem ligeiramente, com mínima de 17°C e máxima de 27°C. A umidade relativa do ar sobe, podendo atingir 95%, com mínima de 50%.

E em Minas Gerais?

De acordo com a Defesa Civil, o domingo em Minas Gerais será de tempo predominantemente estável, com possibilidade de chuvas fracas e pontuais, especialmente nas regiões do leste do estado, Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, Zona da Mata e na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os volumes de chuva devem ser baixos, sem ultrapassar 15 mm. As temperaturas no estado variam entre mínimas de 14°C e 21°C e máximas entre 26°C e 33°C.

"No extremo oeste do Triângulo Mineiro, onde o calor é mais intenso, a umidade relativa do ar pode atingir valores em torno de 30%, exigindo atenção para condições de tempo seco", alerta o órgão.

Para segunda-feira, a tendência é de aumento das instabilidades em todo o estado, com chuvas de intensidade fraca a moderada e de tempestades isoladas entre a tarde e a noite, acompanhadas de raios e trovoadas em diversas regiões do estado, com destaque para o Triângulo Mineiro, Central Mineira, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Sul/Sudoeste, Oeste de Minas, Campo das Vertentes, Zona da Mata, além do Norte e Noroeste, onde os acumulados podem chegar aos 15 mm.

As temperaturas seguirão variando entre mínimas de 14°C a 21°C e máximas de 26°C a 31°C. No extremo oeste do Triângulo Mineiro, a umidade relativa do ar volta a atingir valores próximos de 30%, mantendo a atenção para o tempo seco.

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