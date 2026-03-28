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CAMPANHA NACIONAL

Em alerta de avanço de casos, BH abre Dia D de vacinação contra a gripe

Ação realizada neste sábado (28/3) na Casa de Repouso Sagrada Família, na Região Leste, mobilizou público idoso; imunização segue disponível nos postos de saúde

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
28/03/2026 11:41 - atualizado em 28/03/2026 11:43

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Dia D de vacinação contra a gripe em BH
Dia D de vacinação contra a gripe em BH acontece neste sábado (28/3) e segue disponível nos 153 postos de saúde da capital crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Belo Horizonte amanheceu em clima de campanha de saúde pública. Neste sábado (28/3), o tradicional Dia D de vacinação contra a gripe mobilizou moradores na Casa de Repouso Sagrada Família, no bairro de mesmo nome, na Região Leste. A ação marca o início da Campanha Nacional de Vacinação e conta com a presença do secretário adjunto de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Fabiano Pimenta. A capital mineira segue em alerta para o avanço de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), conforme o boletim Infogripe, da Fiocruz.

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Realizada anualmente pelo Ministério da Saúde, com apoio de estados e municípios, a vacinação é gratuita pelo SUS, e começa a ser realizada em postos espalhados pelo país, nas regiões Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A estratégia é destinada prioritariamente a crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e idosos com 60 anos ou mais, grupos mais suscetíveis a formas graves da doença. 

Na capital mineira, o público, majoritariamente idoso, formou fila para receber o imunizante, que será aplicado nos 153 postos de saúde da capital, e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante, de segunda a sexta-feira. Vale lembrar que é necessário a apresentação de documento de identificação com foto e o cartão de vacina. No ano passado, a cobertura vacinal contra a gripe ficou em 68,1% e em 2024, 62,8%.

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Alerta

Boletim da Fiocruz, divulgado na quinta-feira (26/3), aponta para o aumento do número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Este cenário tem sido impulsionado pelo incremento das hospitalizações por influenza A, rinovírus e vírus sincicial respiratório (VSR). Minas Gerais encontra-se em estado de risco, ao lado de outros 22 estados. Além disso, BH também aparece entre as 22 das 27 cidades com sinal de crescimento para a transmissão das infecções virais respiratórias.

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Em 2026, já foram notificados 24.281 casos de SRAG no país, sendo 9.443 (38,9%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 9.951 (41%) negativos e cerca de 3.085 (12,7%) aguardando resultado laboratorial.

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