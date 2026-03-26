Casos de mpox em BH: veja quem pode se vacinar e onde se informar

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), Minas Gerais já registrou 17 casos de mpox, sendo 11 deles em Belo Horizonte. Embora todos os registros tenham evoluído para a cura, o crescimento dos diagnósticos acendeu um alerta na capital mineira. Todas as pessoas infectadas no município e no estado de Minas são do sexo masculino, com idades entre 25 e 56 anos.

A doença causa lesões na pele, febre, dores de cabeça e musculares, e sua transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com as feridas, fluidos corporais ou objetos contaminados.

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Quem pode se vacinar contra a mpox?

A vacinação não está disponível para toda a população. O imunizante é destinado a públicos específicos, priorizando as pessoas com maior risco de evolução para as formas graves da doença. Atualmente, os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde incluem:

Pessoas vivendo com HIV/Aids com imunossupressão, especialmente se a contagem de linfócitos T CD4 está inferior a 200 células nos últimos seis meses

Profissionais de laboratório que atuam em nível de biossegurança 2

Pessoas que tiveram contato direto com fluidos e secreções de pessoas com suspeita ou confirmação da doença.

O esquema vacinal completo consiste em duas doses, com um intervalo de 28 dias entre elas. É importante verificar os critérios detalhados e a documentação necessária, pois podem ser atualizados conforme as diretrizes sanitárias.

Orientações para os moradores

Antes de se dirigir a um posto de saúde, confirme os locais e horários de atendimento. Para isso, entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde. Consulte o site oficial da Prefeitura de BH ou ligue para o centro de saúde mais próximo para obter informações sobre os pontos de vacinação contra a mpox.

Essa verificação garante que você receberá a informação correta e evitará deslocamentos desnecessários, já que a oferta do imunizante pode ser centralizada em unidades específicas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata