Vacina contra gripe precisa ser tomada todos os anos?
O vírus muda e a proteção também precisa ser renovada; saiba mais sobre eficácia, reações e a diferença entre as vacinas disponíveis este ano
compartilheSIGA
O vírus influenza sofre mutações frequentes, exigindo a atualização periódica da fórmula do imunizante. Portanto, a vacinação anual contra a gripe é necessária.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta essa reformulação a partir da análise de uma rede internacional que monitora os vírus em circulação pelo mundo.
Leia Mais
-
Todas as pessoas devem se vacinar, anualmente, contra a gripe?
-
Gripe: esclareça 5 dúvidas sobre a vacinação contra o vírus Influenza
-
Vacinar é essencial para proteger crianças e quem as protege
Para este ano, as vacinas foram atualizadas para as cepas com maior circulação global. A vacina tetravalente, indicada para pessoas a partir dos seis meses de idade, protege contra duas linhagens de influenza A (H1N1 e H3N2) e duas de influenza B.
Já a Efluelda, destinada a pessoas com mais de 60 anos, será trivalente em 2026. A linhagem Yamagata foi retirada de sua fórmula por não apresentar circulação desde 2023, sem que isso comprometa a proteção oferecida pelo imunizante.
A resposta imunológica adequada ocorre em até duas semanas após a aplicação, e a proteção máxima dura de três a quatro meses, com um efeito que pode se estender por até um ano. Por isso, a vacinação é recomendada antes do período de maior circulação viral, entre março e maio.
Grupos específicos e esquemas vacinais
A vacina Efluelda possui um diferencial para idosos, pois contém quatro vezes mais antígenos que a dose convencional, o que eleva sua eficácia em cerca de 24% nesta faixa etária. O esquema vacinal é de dose única anual e não há aumento relevante de efeitos adversos.
Para crianças de seis meses a oito anos que nunca foram vacinadas, o esquema inicial prevê duas doses, com intervalo de um mês. Nos anos seguintes, apenas uma dose anual é necessária. Crianças menores de seis meses não devem ser vacinadas, sendo protegidas pelos anticorpos transferidos pela mãe vacinada durante a gestação.
Pessoas com alergia a ovo também podem receber o imunizante, pois a quantidade residual na fórmula é insuficiente para causar reações na maioria dos casos. Apenas pacientes com histórico de anafilaxia grave devem procurar orientação médica.
O que a vacina não previne
A vacina contra a gripe não protege contra resfriados comuns, causados por outros vírus como rinovírus e adenovírus. Ela imuniza exclusivamente contra o vírus influenza. As reações adversas são geralmente leves, como dor local, febre baixa e mal-estar, desaparecendo em até 48 horas.
Gripe ou COVID-19?
Os sintomas de gripe e de COVID-19 podem ser muito semelhantes, especialmente com as variantes mais recentes; por isso, o diagnóstico correto depende de testes laboratoriais. A vacina contra a gripe pode ser aplicada no mesmo dia que a da COVID-19.
A única contraindicação é estar com uma infecção aguda, como gripe, dengue ou a própria COVID-19. O ideal é que a pessoa esteja sem febre ou outros sintomas no dia da aplicação.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.