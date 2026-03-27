Vacina contra gripe precisa ser tomada todos os anos?

O vírus influenza sofre mutações frequentes, exigindo a atualização periódica da fórmula do imunizante. Portanto, a vacinação anual contra a gripe é necessária.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta essa reformulação a partir da análise de uma rede internacional que monitora os vírus em circulação pelo mundo.

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Para este ano, as vacinas foram atualizadas para as cepas com maior circulação global. A vacina tetravalente, indicada para pessoas a partir dos seis meses de idade, protege contra duas linhagens de influenza A (H1N1 e H3N2) e duas de influenza B.

Já a Efluelda, destinada a pessoas com mais de 60 anos, será trivalente em 2026. A linhagem Yamagata foi retirada de sua fórmula por não apresentar circulação desde 2023, sem que isso comprometa a proteção oferecida pelo imunizante.

A resposta imunológica adequada ocorre em até duas semanas após a aplicação, e a proteção máxima dura de três a quatro meses, com um efeito que pode se estender por até um ano. Por isso, a vacinação é recomendada antes do período de maior circulação viral, entre março e maio.

Grupos específicos e esquemas vacinais

A vacina Efluelda possui um diferencial para idosos, pois contém quatro vezes mais antígenos que a dose convencional, o que eleva sua eficácia em cerca de 24% nesta faixa etária. O esquema vacinal é de dose única anual e não há aumento relevante de efeitos adversos.

Para crianças de seis meses a oito anos que nunca foram vacinadas, o esquema inicial prevê duas doses, com intervalo de um mês. Nos anos seguintes, apenas uma dose anual é necessária. Crianças menores de seis meses não devem ser vacinadas, sendo protegidas pelos anticorpos transferidos pela mãe vacinada durante a gestação.

Pessoas com alergia a ovo também podem receber o imunizante, pois a quantidade residual na fórmula é insuficiente para causar reações na maioria dos casos. Apenas pacientes com histórico de anafilaxia grave devem procurar orientação médica.

O que a vacina não previne

A vacina contra a gripe não protege contra resfriados comuns, causados por outros vírus como rinovírus e adenovírus. Ela imuniza exclusivamente contra o vírus influenza. As reações adversas são geralmente leves, como dor local, febre baixa e mal-estar, desaparecendo em até 48 horas.

Gripe ou COVID-19?

Os sintomas de gripe e de COVID-19 podem ser muito semelhantes, especialmente com as variantes mais recentes; por isso, o diagnóstico correto depende de testes laboratoriais. A vacina contra a gripe pode ser aplicada no mesmo dia que a da COVID-19.

A única contraindicação é estar com uma infecção aguda, como gripe, dengue ou a própria COVID-19. O ideal é que a pessoa esteja sem febre ou outros sintomas no dia da aplicação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.