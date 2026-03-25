5 viagens curtas e baratas para fazer perto de BH no próximo feriado
Quer fugir da cidade sem gastar muito? Conheça destinos charmosos em Minas Gerais ideais para uma escapada rápida de dois ou três dias de folga
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A proximidade dos feriados de abril de 2026, como a Semana Santa e Tiradentes, já movimenta o planejamento de quem busca uma pausa na rotina. Para quem mora em Belo Horizonte e quer aproveitar a folga sem estourar o orçamento, Minas Gerais oferece destinos charmosos e acessíveis a poucas horas de carro.
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Explorar o estado é uma excelente alternativa para viagens de dois ou três dias. Essas escapadas rápidas renovam as energias e permitem conhecer novos lugares sem a necessidade de uma longa programação. Abaixo, listamos cinco opções que combinam economia, lazer e belas paisagens.
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Ouro Preto: história e cultura
A apenas 100 km de BH, Ouro Preto é um museu a céu aberto. Caminhar por suas ladeiras de pedra é mergulhar na história do Brasil colonial. A cidade oferece igrejas barrocas, museus e ateliês de artistas locais, além de uma vista espetacular das montanhas de Minas.
Para economizar, a dica é optar por pousadas familiares e explorar os restaurantes com pratos executivos, que servem o melhor da culinária mineira a preços justos. A maior parte das atrações pode ser visitada a pé, o que também reduz os custos com transporte.
Tiradentes: charme e gastronomia
Com seu centro histórico preservado e um clima acolhedor, Tiradentes é ideal para quem busca tranquilidade e boa comida. A cidade, a cerca de 190 km da capital, é famosa por seu festival gastronômico e por seus restaurantes que valorizam ingredientes locais.
Além de passear pelas ruas charmosas, vale a pena fazer o trajeto de maria-fumaça até São João del-Rei. A viagem é curta e proporciona uma experiência única, transportando os passageiros para outra época. A cidade é um convite para desacelerar.
Serra do Cipó: aventura e natureza
Para os amantes do ecoturismo, a Serra do Cipó, a 100 km de BH, é o destino perfeito. A região abriga o Parque Nacional da Serra do Cipó, com dezenas de cachoeiras, cânions e trilhas. É o cenário ideal para atividades como trekking, canoagem e ciclismo.
Hospedar-se em campings ou pousadas simples é uma forma de manter os custos baixos. A principal atração é a natureza, que é gratuita. Levar lanches para os passeios também ajuda a controlar os gastos e a aproveitar mais o tempo ao ar livre.
Lavras Novas: refúgio romântico
Este distrito de Ouro Preto tem uma atmosfera rústica e bucólica, perfeita para casais. Aninhada entre as montanhas de Minas, a vila oferece chalés aconchegantes, mirantes com vistas incríveis e uma gastronomia simples e saborosa, servida em pequenos restaurantes.
Apesar de próxima a Ouro Preto, Lavras Novas tem uma identidade própria. Durante o dia, as cachoeiras da região são um convite para um banho refrescante. À noite, o clima ameno e o céu estrelado completam a experiência de um refúgio nas montanhas.
Brumadinho: arte e paisagismo
A apenas 60 km de Belo Horizonte, Brumadinho é o lar do Instituto Inhotim, um renomado complexo que une arte contemporânea e um impressionante jardim botânico, oferecendo uma experiência cultural e sensorial única.
É possível visitar Inhotim em um único dia, mas para explorar tudo com calma, o ideal é pernoitar na cidade. Lembre-se de verificar a necessidade de agendamento e comprar ingressos com antecedência, principalmente em períodos de alta temporada. Além do instituto, a região tem pousadas charmosas e restaurantes que servem o melhor da cozinha mineira, tornando o passeio completo.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.