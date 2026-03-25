5 viagens curtas e baratas para fazer perto de BH no próximo feriado

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A proximidade dos feriados de abril de 2026, como a Semana Santa e Tiradentes, já movimenta o planejamento de quem busca uma pausa na rotina. Para quem mora em Belo Horizonte e quer aproveitar a folga sem estourar o orçamento, Minas Gerais oferece destinos charmosos e acessíveis a poucas horas de carro.

Explorar o estado é uma excelente alternativa para viagens de dois ou três dias. Essas escapadas rápidas renovam as energias e permitem conhecer novos lugares sem a necessidade de uma longa programação. Abaixo, listamos cinco opções que combinam economia, lazer e belas paisagens.

Leia Mais

Ouro Preto: história e cultura

A apenas 100 km de BH, Ouro Preto é um museu a céu aberto. Caminhar por suas ladeiras de pedra é mergulhar na história do Brasil colonial. A cidade oferece igrejas barrocas, museus e ateliês de artistas locais, além de uma vista espetacular das montanhas de Minas.

Para economizar, a dica é optar por pousadas familiares e explorar os restaurantes com pratos executivos, que servem o melhor da culinária mineira a preços justos. A maior parte das atrações pode ser visitada a pé, o que também reduz os custos com transporte.

Tiradentes: charme e gastronomia

Com seu centro histórico preservado e um clima acolhedor, Tiradentes é ideal para quem busca tranquilidade e boa comida. A cidade, a cerca de 190 km da capital, é famosa por seu festival gastronômico e por seus restaurantes que valorizam ingredientes locais.

Além de passear pelas ruas charmosas, vale a pena fazer o trajeto de maria-fumaça até São João del-Rei. A viagem é curta e proporciona uma experiência única, transportando os passageiros para outra época. A cidade é um convite para desacelerar.

Serra do Cipó: aventura e natureza

Para os amantes do ecoturismo, a Serra do Cipó, a 100 km de BH, é o destino perfeito. A região abriga o Parque Nacional da Serra do Cipó, com dezenas de cachoeiras, cânions e trilhas. É o cenário ideal para atividades como trekking, canoagem e ciclismo.

Hospedar-se em campings ou pousadas simples é uma forma de manter os custos baixos. A principal atração é a natureza, que é gratuita. Levar lanches para os passeios também ajuda a controlar os gastos e a aproveitar mais o tempo ao ar livre.

Lavras Novas: refúgio romântico

Este distrito de Ouro Preto tem uma atmosfera rústica e bucólica, perfeita para casais. Aninhada entre as montanhas de Minas, a vila oferece chalés aconchegantes, mirantes com vistas incríveis e uma gastronomia simples e saborosa, servida em pequenos restaurantes.

Apesar de próxima a Ouro Preto, Lavras Novas tem uma identidade própria. Durante o dia, as cachoeiras da região são um convite para um banho refrescante. À noite, o clima ameno e o céu estrelado completam a experiência de um refúgio nas montanhas.

Brumadinho: arte e paisagismo

A apenas 60 km de Belo Horizonte, Brumadinho é o lar do Instituto Inhotim, um renomado complexo que une arte contemporânea e um impressionante jardim botânico, oferecendo uma experiência cultural e sensorial única.

É possível visitar Inhotim em um único dia, mas para explorar tudo com calma, o ideal é pernoitar na cidade. Lembre-se de verificar a necessidade de agendamento e comprar ingressos com antecedência, principalmente em períodos de alta temporada. Além do instituto, a região tem pousadas charmosas e restaurantes que servem o melhor da cozinha mineira, tornando o passeio completo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.