Assine
overlay
Início Gerais
LIVROS QUEIMADOS

Casa do Saber: incêndio atinge biblioteca a céu aberto em BH

Corpo de Bombeiros está no local, na Avenida Barão Homem de Melo, combatendo as chamas

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
28/03/2026 23:08 - atualizado em 28/03/2026 23:18

compartilhe

SIGA
×
Os bombeiros estão no local. Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio
Os bombeiros estão no local. Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio crédito: Arquivo pessoal

Chamas consomem a Casa do Saber, biblioteca a céu aberto, localizada na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Nova Suíça, Região Oeste de BH, na noite deste sábado (28/3). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) está no local.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O incêndio provocou fumaça que toma conta da avenida nesta noite. A reportagem do Estado de Minas foi ao local e notou que a maior parte dos livros foi consumida pelo fogo. Por volta das 22h45, as chamas continuavam altas.

De acordo com os bombeiros, dois indivíduos teriam ateado o fogo na biblioteca e fugido a pé, sentido Avenida Silva Lobo. A corporação informou que a rede elétrica no local também foi atingida e que a Cemig foi acionada.

A Casa do Saber, biblioteca gratuita, surgiu também a partir de um incêndio. Antes, uma pessoa em situação de rua construiu uma casa na árvore que tem no local. Para expulsar o morador de lá, atearam fogo.  

O espaço contava com estantes pintadas e livros variados, a maioria provenientes de doações. "Antiga Casa da Árvore transcendida das cinzas em Casa do Saber: biblioteca a céu aberto. Ocupação. Espaço preto LGBTQIAPN+ de resistência e retomada", informa o perfil da Casa do Saber no Instagram.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

12/11/2024 - A biblioteca a céu aberto na Avenida Barão Homem de Melo nasceu a partir de um incêndio
12/11/2024 - A biblioteca a céu aberto na Avenida Barão Homem de Melo nasceu a partir de um incêndio Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte-MG

Tópicos relacionados:

bh biblioteca casa incendio livros

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay