Casa do Saber: incêndio atinge biblioteca a céu aberto em BH

Chamas consomem a Casa do Saber, biblioteca a céu aberto, localizada na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Nova Suíça, Região Oeste de BH, na noite deste sábado (28/3). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) está no local.

O incêndio provocou fumaça que toma conta da avenida nesta noite. A reportagem do Estado de Minas foi ao local e notou que a maior parte dos livros foi consumida pelo fogo. Por volta das 22h45, as chamas continuavam altas.

De acordo com os bombeiros, dois indivíduos teriam ateado o fogo na biblioteca e fugido a pé, sentido Avenida Silva Lobo. A corporação informou que a rede elétrica no local também foi atingida e que a Cemig foi acionada.

A Casa do Saber, biblioteca gratuita, surgiu também a partir de um incêndio. Antes, uma pessoa em situação de rua construiu uma casa na árvore que tem no local. Para expulsar o morador de lá, atearam fogo.

O espaço contava com estantes pintadas e livros variados, a maioria provenientes de doações. "Antiga Casa da Árvore transcendida das cinzas em Casa do Saber: biblioteca a céu aberto. Ocupação. Espaço preto LGBTQIAPN+ de resistência e retomada", informa o perfil da Casa do Saber no Instagram.

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