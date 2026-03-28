BH: homem que ameaçava ex-companheira morre em confronto com a PM

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem, de 26 anos, suspeito de matar um policial civil em 2016, morreu nessa sexta-feira (27/3), em confronto com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O criminoso foi localizado em uma casa no Vale do Jatobá, no Barreiro, em Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, foi repassado aos policiais pela patrulha de violência doméstica, que o autor praticou diversos crimes contra a mulher e, recentemente, vinha ameaçando a ex-companheira, com vídeos exibindo armas de fogo. Em uma das ameaças, ele afirmou que a mataria "em breve". O suspeito, conforme a PM, possuía mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Após receber a informação, as guarnições realizaram diligências para encontrar o autor, que foi localizado no Barreiro. Na casa, ele foi avistado com uma arma na mão. Do lado de fora da residência, os policiais ordenaram para que ele soltasse o armamento, no entanto, a ordem foi desobedecida.

Diante da recusa, os militares adentraram no imóvel, onde avistaram dois indivíduos fugindo pela porta, e o terceiro armado. O criminoso, segundo a polícia, apontou contra os militares, o que levou os agentes a dispararem contra o autor. O homem foi levado à UPA Barreiro, mas não resistiu e veio à óbito.

Na casa, foram apreendidas 21 buchas de maconha, 39 comprimidos de ecstasy, 19 pinos de cocaína, 29 munições de calibre 9mm, um carregador e uma pistola.

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Os sistemas de segurança identificaram vasta ficha criminal do homem. Em 2016, ele cometeu um homicídio contra um policial civil e ainda tinha passagens por roubo, ameaça, violação de domicílio, receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo.