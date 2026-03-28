Assine
overlay
Início Gerais
NO BARREIRO

BH: homem que ameaçava ex-companheira morre em confronto com a PM

Suspeito de 26 anos praticava crimes contra a mulher e, anteriormente, já havia sido apontado como autor de homicídio contra um policial civil

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
28/03/2026 12:55

compartilhe

SIGA
×
PM foi acionada e localizou a suspeita na casa dela, onde foi presa e encaminhada para a delegacia
Segundo boletim de ocorrência, homem possuía extensa ficha criminal, incluindo o assassinato de policial civil crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um homem, de 26 anos, suspeito de matar um policial civil em 2016, morreu nessa sexta-feira (27/3), em confronto com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O criminoso foi localizado em uma casa no Vale do Jatobá, no Barreiro, em Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o boletim de ocorrência, foi repassado aos policiais pela patrulha de violência doméstica, que o autor praticou diversos crimes contra a mulher e, recentemente, vinha ameaçando a ex-companheira, com vídeos exibindo armas de fogo. Em uma das ameaças, ele afirmou que a mataria "em breve". O suspeito, conforme a PM, possuía mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Após receber a informação, as guarnições realizaram diligências para encontrar o autor, que foi localizado no Barreiro. Na casa, ele foi avistado com uma arma na mão. Do lado de fora da residência, os policiais ordenaram para que ele soltasse o armamento, no entanto, a ordem foi desobedecida.

Leia Mais

Diante da recusa, os militares adentraram no imóvel, onde avistaram dois indivíduos fugindo pela porta, e o terceiro armado. O criminoso, segundo a polícia, apontou contra os militares, o que levou os agentes a dispararem contra o autor. O homem foi levado à UPA Barreiro, mas não resistiu e veio à óbito. 

Na casa, foram apreendidas 21 buchas de maconha, 39 comprimidos de ecstasy, 19 pinos de cocaína, 29 munições de calibre 9mm, um carregador e uma pistola.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os sistemas de segurança identificaram vasta ficha criminal do homem. Em 2016, ele cometeu um homicídio contra um policial civil e ainda tinha passagens por roubo, ameaça, violação de domicílio, receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo.

Tópicos relacionados:

barreiro homem morto policia-civil policia-militar violencia-domestica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay