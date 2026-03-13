Suspeito de duplo homicídio morre em confronto com PM

Um homem de 23 anos morreu ao trocar tiros com a Polícia Militar (PM) nessa quinta-feira (12/3), no Aglomerado Querosene, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). Segundo a corporação, ele tinha sete passagens pela polícia por tráfico de drogas e era suspeito de envolvimento em um duplo homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, em um patrulhamento da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), os militares receberam informações sobre a atuação da facção Terceiro Comando Puro (TCP) na região, em meio a uma disputa de território.

Uma operação foi montada para localizar e prender os suspeitos. Uma equipe se posicionou na parte baixa da comunidade e outra, na parte superior. Durante incursão em um beco, os policiais avistaram quatro pessoas conversando. Duas mexiam na cintura e estavam armadas com pistola de carregador alongado, segundo a polícia.

Ao perceberem a presença policial, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata. Na perseguição, os militares relataram ter ouvido dois disparos em direção à equipe, que se abrigou e solicitou apoio da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca) e do helicóptero Pégasus.

Uma das equipes que estava na parte baixa da comunidade conseguiu abordar um suspeito que saiu da vegetação com uma arma nas mãos. Ao ver os militares, ele jogou a arma no mato, conforme a PM. No local, foi apreendida uma pistola calibre 9 mm com 26 munições.

Durante a prisão, o suspeito optou por ficar em silêncio. Segundo a polícia, ele tem quatro passagens por tráfico de drogas, uma por porte ilegal de arma de fogo e outra por associação para o tráfico.

Enquanto isso, outra equipe da Rotam, com apoio da Rocca, encontrou vestígios da fuga de um segundo suspeito. Em um ponto de difícil acesso da mata, os policiais localizaram um homem escondido atrás de uma árvore com uma arma de fogo.

Ainda conforme a PM, ao avistar os militares, ele tentou atirar contra a equipe, que revidou e atingiu o suspeito. O homem foi socorrido e levado ao Hospital João XXIII, onde morreu.

A arma usada pelos suspeitos foram apreendidas e encaminhada para a perícia.