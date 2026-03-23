MG: três morrem em confronto com PM

Três homens morreram após uma troca de tiros com a Polícia Militar durante perseguição registrada em Araguari, no Triângulo Mineiro. O confronto, confirmado nesta segunda-feira (23/3), ocorreu, segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), depois que os suspeitos, que estavam em um carro com registro de crime, fugiram de uma abordagem e atiraram contra os militares.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ação teve início quando equipes policiais receberam informações de inteligência sobre um veículo produto de crime, que circulava pela cidade com placas adulteradas.

Durante diligências no Bairro Ouro Verde, o carro foi localizado e passou a ser acompanhado pelas equipes da PM. Ao perceber a presença policial, o condutor fugiu em direção a uma estrada vicinal, conhecida como Estrada da Cachoeira dos Ipês, desobedecendo às ordens de parada, mesmo com sinais luminosos e sonoros acionados.

Durante a fuga, de acordo com a PM, os ocupantes do veículo efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais. Ainda conforme a ocorrência, os militares revidaram diante da agressão para conter a ameaça e garantir a segurança da equipe e de terceiros. Após a interceptação do veículo, houve novos disparos por parte dos suspeitos, que foram novamente repelidos.

No interior do carro estavam três homens. Eles foram encontrados feridos e socorridos até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiram aos ferimentos.

Integrantes de facção

Segundo a polícia, os três seriam integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e tinham histórico de envolvimento em crimes como roubos.

Durante a perícia no local, foram apreendidas duas armas de fogo que estariam em posse dos suspeitos: uma pistola calibre 9mm e um revólver calibre .38, além de munições. O veículo utilizado na fuga foi recolhido ao pátio credenciado.

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A viatura policial também foi atingida por disparos, apresentando perfurações e danos em um dos pneus.

O caso agora é investigado pela Polícia Civil.