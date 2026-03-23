Assine
overlay
Início Gerais
FORAGIDOS

Foragidos por estupros em Uberlândia são presos em Minas, SP e TO

Os suspeitos foram localizados após trabalho de inteligência do Grupo de Capturas da PF, realizado em conjunto com a PMMG

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
23/03/2026 09:54

compartilhe

SIGA
x
PF apreende R$ 9,5 bilhões em operações contra o crime em 2025
Todos os presos passaram por exames de corpo de delito e foram encaminhados ao sistema prisional crédito: Divulgação

Três homens procurados por estupro, com mandados expedidos pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Uberlândia (MG), no Triângulo, foram presos na sexta-feira (20/3), em operação da Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a PF, os suspeitos foram localizados após trabalho de inteligência do Grupo de Capturas, realizado em conjunto com a PMMG. As informações sobre o paradeiro dos investigados foram repassadas às equipes de campo, que realizaram as buscas para efetuar as prisões.

Um dos homens foi preso em Muricilândia (TO) e tinha dois mandados em aberto pelos crimes de estupro e roubo. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Tocantins, e ele foi encaminhado para Araguaína (TO).

Leia Mais

O segundo suspeito foi localizado e preso em São Paulo (SP), pela Polícia Militar paulista. Já o terceiro foi encontrado e detido em Uberlândia (MG).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Todos os presos passaram por exames de corpo de delito e foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

Tópicos relacionados:

estupro foragido minas-gerais pm policia-federal preso

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay