Foragidos por estupros em Uberlândia são presos em Minas, SP e TO

Três homens procurados por estupro, com mandados expedidos pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Uberlândia (MG), no Triângulo, foram presos na sexta-feira (20/3), em operação da Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais.

Segundo a PF, os suspeitos foram localizados após trabalho de inteligência do Grupo de Capturas, realizado em conjunto com a PMMG. As informações sobre o paradeiro dos investigados foram repassadas às equipes de campo, que realizaram as buscas para efetuar as prisões.

Um dos homens foi preso em Muricilândia (TO) e tinha dois mandados em aberto pelos crimes de estupro e roubo. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Tocantins, e ele foi encaminhado para Araguaína (TO).

O segundo suspeito foi localizado e preso em São Paulo (SP), pela Polícia Militar paulista. Já o terceiro foi encontrado e detido em Uberlândia (MG).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Todos os presos passaram por exames de corpo de delito e foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.