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GRANDE BH

Motociclista de aplicativo é preso suspeito de abusar de jovem de 18 anos

Ocorrência em Santa Luzia foi registrada como estupro. Vítima teria sido obrigada a praticar sexo oral no motociclista

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
22/03/2026 20:27

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O jovem foi baleado por militares e foi socorrido à UPA, mas morreu durante atendimento médico
Ocorrência foi atendida pela Polícia Militar. Passageira entrou no carro no Expominas e ia seguir para Santa Luzia crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um motociclista de aplicativo, de 26 anos, foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma jovem de 18 anos. O crime teria ocorrido na madrugada deste domingo (22/3) quando a passageira iniciou a corrida no Expominas, no Bairro Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte, com destino ao Bairro Liberdade, em Santa Luzia, na Grande BH. 

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Conforme registro da ocorrência policial, a vítima saiu de um evento, mas não conseguiu embarcar no carro que foi solicitado por seus amigos. Com isso, ela solicitou uma moto por aplicativo para acompanhar o carro dos amigos. 

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O motociclista, no entanto, teria acelerado para se distanciar do veículo e, em seguida, pegou a mão dela e esfregou no próprio órgão genital. O suspeito, segundo relatou a vítima à polícia, desviou o percurso para uma rua deserta e entrou com a jovem em uma mata.

No local, segundo afirmou a jovem, o rapaz a obrigou a praticar sexo oral. A ocorrência foi registrada como estupro. Depois, o homem a deixou no destino final, onde os amigos a aguardavam. 

Os amigos, percebendo que a vítima estava em estado de choque, questionaram o motociclista, que fugiu do local. Naquele momento, a Polícia Militar foi acionada. Os militares conduziram a vítima ao Hospital Odilon Behrens. 

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A polícia localizou, na tarde de domingo, a moto do suspeito na garagem da casa dele. Na oportunidade, ele se entregou e foi levado à delegacia. 

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