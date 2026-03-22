Motociclista de aplicativo é preso suspeito de abusar de jovem de 18 anos
Ocorrência em Santa Luzia foi registrada como estupro. Vítima teria sido obrigada a praticar sexo oral no motociclista
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Um motociclista de aplicativo, de 26 anos, foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma jovem de 18 anos. O crime teria ocorrido na madrugada deste domingo (22/3) quando a passageira iniciou a corrida no Expominas, no Bairro Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte, com destino ao Bairro Liberdade, em Santa Luzia, na Grande BH.
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Conforme registro da ocorrência policial, a vítima saiu de um evento, mas não conseguiu embarcar no carro que foi solicitado por seus amigos. Com isso, ela solicitou uma moto por aplicativo para acompanhar o carro dos amigos.
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O motociclista, no entanto, teria acelerado para se distanciar do veículo e, em seguida, pegou a mão dela e esfregou no próprio órgão genital. O suspeito, segundo relatou a vítima à polícia, desviou o percurso para uma rua deserta e entrou com a jovem em uma mata.
No local, segundo afirmou a jovem, o rapaz a obrigou a praticar sexo oral. A ocorrência foi registrada como estupro. Depois, o homem a deixou no destino final, onde os amigos a aguardavam.
Os amigos, percebendo que a vítima estava em estado de choque, questionaram o motociclista, que fugiu do local. Naquele momento, a Polícia Militar foi acionada. Os militares conduziram a vítima ao Hospital Odilon Behrens.
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A polícia localizou, na tarde de domingo, a moto do suspeito na garagem da casa dele. Na oportunidade, ele se entregou e foi levado à delegacia.