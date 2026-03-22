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MAUS-TRATOS ANIMAIS

Vídeo: homem é preso suspeito de matar cachorro a tiros no interior de MG

O filho dele admitiu ter alterado a cena do crime; a polícia encontrou um arsenal de armas e munições em cofre na casa 

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
22/03/2026 18:20 - atualizado em 22/03/2026 19:03

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Testemunhas registraram a ação do homem suspeito de atirar e matar o cachorro
Testemunhas registraram a ação do homem suspeito de atirar e matar o cachorro crédito: Reprodução/redes sociais

Um homem de 59 anos foi preso suspeito de atirar e matar um cachorro, em Pará de Minas, na Região Centro-Oeste do estado, nesse sábado (21/3). De acordo com o boletim de ocorrência, uma ligação anônima relatava disparos de arma de fogo dentro de uma garagem. A ação foi registrada em vídeo por testemunhas. 

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Os militares foram até o local da denúncia e encontraram um jovem de 20 anos saindo de casa em uma caminhonete, transportando o corpo de um cachorro na carroceria. Durante a abordagem, o jovem contou aos policiais que estava em seu quarto quando o pai chegou em casa, aparentemente embriagado e o advertiu, sem motivação aparente. 

Em seguida, ele afirma ter ouvido estampidos semelhantes a disparos. Foi até a garagem e viu que o pai tinha matado o animal de estimação. O jovem disse que não viu qual arma foi usada, mas admitiu ter lavado o local do crime e recolhido o animal para enterrá-lo. 

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Ao entrarem na casa, os policiais encontraram o suspeito em um dos quartos. Ele estava em confusão mental e alegava não se lembrar do que aconteceu. O homem indicou aos militares a localização de dois cofres, onde foi encontrado o seguinte arsenal: 


Armamentos: 

  • Espingarda calibre 12
  • Espingarda calibre 12
  • Carabina calibre 357
  • Rifle calibre 22
  • Pistola calibre 22 com dois carregadores
  • Pistola calibre 380 com dois carregadores 
  • Revólver calibre 357
  • Espingarda calibre 5.5mm
  • Espingarda de fabricação polveira
  • Um carregador

Munições:

  • 252 cartuchos calibre 9mm
  • 140 cartuchos calibre 357
  • 147 cartuchos calibre 380
  • 375 cartuchos calibre 12
  • 3 recipientes contendo munições diversas de calibre 22
  • 1 sacola com estojos deflagrados de diversos calibres 
  • 1 prensa para recarga de munição

Na fazenda da família, os militares ainda encontraram outras armas e munições. O médico veterinário que examinou o cachorro constatou 11 perfurações no corpo do animal. 

Na presença dos advogados, o filho reiterou ter alterado a cena do crime e o pai afirmou ter registro da maioria das armas. O homem foi preso por disparo de arma de fogo, com base no art.15 da lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) e maus-tratos animais com resultado morte. 

No boletim de ocorrência consta que “a apreensão cautelar de todo o acervo justifica-se pelo risco concreto de ocultação de provas e pela segurança pública e pelo fato do suspeito não ter confirmado qual arma teria sido usada no crime”. 

Possíveis crimes 

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que o homem de 59 anosfoi preso em flagrante pelos crimes de maus-tratos a cão ou gato com resultado morte, disparo de arma de fogo em local habitado e posse irregular de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Já o jovem de 20 anos, foi ouvido e liberado.

“Durante a ação, foram apreendidas armas de fogo, munições e outros materiais, que serão submetidos à análise no curso das investigações. A perícia oficial também realizou os trabalhos no local. O caso será investigado pela Polícia Civil, por meio de inquérito policial, para completa elucidação dos fatos.”

O delegado César Augusto Faria Freitas, da Delegacia de Polícia Civil em Pará de Minas, explica que o procedimento foi instaurado pela Central de Flagrante da delegacia. “A ratificação da prisão do autor, de 59 anos, foi pelo art.32, parágrafo 1°, da Lei Ambiental (Lei Sansão), por maus-tratos a animais e também por ter causado a morte (do animal), além dos crimes previstos pelo Estatuto do Desarmamento. Por posse ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo.”

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Freitas ressalta que a Lei Sansão prevê um aumento de pena em caso da agressão ser contra cachorro. “Há também a previsão de aumento de pena caso haja a morte do animal.”

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