Vídeo: homem é preso suspeito de matar cachorro a tiros no interior de MG

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem de 59 anos foi preso suspeito de atirar e matar um cachorro, em Pará de Minas, na Região Centro-Oeste do estado, nesse sábado (21/3). De acordo com o boletim de ocorrência, uma ligação anônima relatava disparos de arma de fogo dentro de uma garagem. A ação foi registrada em vídeo por testemunhas.

Os militares foram até o local da denúncia e encontraram um jovem de 20 anos saindo de casa em uma caminhonete, transportando o corpo de um cachorro na carroceria. Durante a abordagem, o jovem contou aos policiais que estava em seu quarto quando o pai chegou em casa, aparentemente embriagado e o advertiu, sem motivação aparente.

Em seguida, ele afirma ter ouvido estampidos semelhantes a disparos. Foi até a garagem e viu que o pai tinha matado o animal de estimação. O jovem disse que não viu qual arma foi usada, mas admitiu ter lavado o local do crime e recolhido o animal para enterrá-lo.

Ao entrarem na casa, os policiais encontraram o suspeito em um dos quartos. Ele estava em confusão mental e alegava não se lembrar do que aconteceu. O homem indicou aos militares a localização de dois cofres, onde foi encontrado o seguinte arsenal:





Armamentos:

Espingarda calibre 12

Espingarda calibre 12

Carabina calibre 357

Rifle calibre 22

Pistola calibre 22 com dois carregadores

Pistola calibre 380 com dois carregadores

Revólver calibre 357

Espingarda calibre 5.5mm

Espingarda de fabricação polveira

Um carregador

Munições:

252 cartuchos calibre 9mm

140 cartuchos calibre 357

147 cartuchos calibre 380

375 cartuchos calibre 12

3 recipientes contendo munições diversas de calibre 22

1 sacola com estojos deflagrados de diversos calibres

1 prensa para recarga de munição

Na fazenda da família, os militares ainda encontraram outras armas e munições. O médico veterinário que examinou o cachorro constatou 11 perfurações no corpo do animal.

Na presença dos advogados, o filho reiterou ter alterado a cena do crime e o pai afirmou ter registro da maioria das armas. O homem foi preso por disparo de arma de fogo, com base no art.15 da lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) e maus-tratos animais com resultado morte.

No boletim de ocorrência consta que “a apreensão cautelar de todo o acervo justifica-se pelo risco concreto de ocultação de provas e pela segurança pública e pelo fato do suspeito não ter confirmado qual arma teria sido usada no crime”.

Possíveis crimes

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que o homem de 59 anosfoi preso em flagrante pelos crimes de maus-tratos a cão ou gato com resultado morte, disparo de arma de fogo em local habitado e posse irregular de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Já o jovem de 20 anos, foi ouvido e liberado.

“Durante a ação, foram apreendidas armas de fogo, munições e outros materiais, que serão submetidos à análise no curso das investigações. A perícia oficial também realizou os trabalhos no local. O caso será investigado pela Polícia Civil, por meio de inquérito policial, para completa elucidação dos fatos.”

O delegado César Augusto Faria Freitas, da Delegacia de Polícia Civil em Pará de Minas, explica que o procedimento foi instaurado pela Central de Flagrante da delegacia. “A ratificação da prisão do autor, de 59 anos, foi pelo art.32, parágrafo 1°, da Lei Ambiental (Lei Sansão), por maus-tratos a animais e também por ter causado a morte (do animal), além dos crimes previstos pelo Estatuto do Desarmamento. Por posse ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo.”

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Freitas ressalta que a Lei Sansão prevê um aumento de pena em caso da agressão ser contra cachorro. “Há também a previsão de aumento de pena caso haja a morte do animal.”