14 cães adultos precisam de novos lares depois de morte da cuidadora

Quatorze cães adultos, sem raça definida, necessitam de um novo lar desde a época do Carnaval desse ano. Sirlene Leocádio, 57 anos, moradora de Uberaba, Triângulo Mineiro, que cuidava dos cães, teve um infarto no dia dez de fevereiro e não sobreviveu. Ela era solteira e não tinha filho

Os cães estão sob responsabilidade da equipe da Vereadora Denise Max (PRD), conhecida como Denise da Supra. Ela está em seu quarto mandato em Uberaba e sempre defendeu a causa dos animais.

Segundo a sua assessora, a advogada Lourdes Machado, Sirlene cuidava de 15 cães. Até o momento, apenas um dos animais conseguiu um novo tutor. "A gente está em busca de lares para o restante deles. São cachorros super bem cuidados, todos castrados e com carteirinha de vacinação em dia", garante a advogada.

Para adotar

Contato pelo WhatsApp:

Lourdes Machado: 34 9963-9577

Denise Max: 34 8401-5897