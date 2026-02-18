Cães x gatos: quem reconhece humanos pelo cheiro a maior distância?

O olfato de cães e gatos desperta curiosidade em muitas pessoas, sobretudo quando o assunto é a capacidade desses animais de identificar o cheiro humano à distância. Em ambientes urbanos ou rurais, eles conseguem reconhecer odores deixados na pele, no suor ou em objetos manuseados por pessoas. A pergunta mais comum é em que distância esse reconhecimento se torna possível e qual espécie se destaca nessa habilidade.

A resposta envolve fatores como direção do vento, umidade, temperatura, tipo de terreno e até o treinamento do animal. Cães e gatos não sentem apenas um “cheiro forte”: eles conseguem separar camadas de odores misturados no ambiente. Essa sensibilidade permite que localizem um humano específico em meio a perfumes, fumaça, vegetação ou cheiros de outros animais.

Distância em que cães identificam o cheiro humano

Em condições favoráveis, cães treinados podem detectar o cheiro humano a quilômetros de distância. Relatos de operações de busca indicam que alguns cães farejadores já identificaram trilhas humanas em faixas que variam de algumas centenas de metros até mais de 2 km, especialmente quando o vento colabora.

Em ambientes controlados, estudos com raças usadas em resgate apontam que um cão consegue seguir rastros deixados no solo após várias horas, mesmo com interferência de outros odores. Isso acontece porque o humano libera partículas microscópicas de pele e suor que ficam na vegetação, na terra ou em objetos. O cão, com seu olfato extremamente sensível, reconhece esse “rastro químico” e diferencia o cheiro de um indivíduo entre muitos outros.

Além disso, cães utilizam o olfato tanto no ar quanto no chão. Em áreas abertas, eles conseguem captar odores humanos trazidos pela brisa a longas distâncias. Em áreas fechadas, como casas ou galpões, o alcance é menor, mas a precisão costuma ser alta, permitindo localizar uma pessoa escondida em outro cômodo ou atrás de barreiras físicas.

Em geral, cães treinados podem detectar odores humanos a quilômetros, enquanto gatos reconhecem melhor o cheiro em ambientes domésticos e em distâncias menores – depositphotos.com / cynoclub

Até onde gatos conseguem sentir o cheiro das pessoas?

Os gatos também possuem um olfato bastante desenvolvido, embora recebam menos destaque em estudos de rastreamento. A estimativa mais citada é que a sensibilidade olfativa felina seja superior à humana em dezenas de vezes, mas menor que a dos cães de trabalho. Isso significa que um gato consegue reconhecer o cheiro de um tutor ou de um estranho a uma boa distância, porém, em geral, não atinge o mesmo alcance de um cão farejador.

Na prática, isso pode ser observado dentro de casas e apartamentos. Gatos identificam o retorno de um morador mesmo antes de o portão ser aberto, muitas vezes devido ao cheiro que chega pelo corredor ou pela garagem. Em ambientes externos, eles conseguem rastrear o odor deixado em roupas, objetos ou em pontos por onde a pessoa passou recentemente, mas não há evidências robustas de que consigam manter esse rastreamento por quilômetros.

Outro ponto importante é o comportamento. Diferentemente dos cães, os gatos não costumam ser treinados de forma sistemática para busca de pessoas. Assim, mesmo tendo um olfato capaz de reconhecer o cheiro humano, eles não foram selecionados ao longo do tempo para seguir rastros em longas distâncias. A espécie utiliza mais o olfato para mapear território, identificar alimentos, reconhecer outros gatos e distinguir pessoas familiares.

Qual deles sente o cheiro humano mais longe?

Ao comparar a distância olfativa de cães e gatos, a literatura especializada indica que os cães são os que conseguem detectar o cheiro humano a maior distância. A combinação entre estrutura anatômica do nariz, número de receptores olfativos e histórico de seleção para tarefas de caça, pastoreio e resgate coloca os cães em vantagem nesse quesito.

Alguns fatores ajudam a explicar essa diferença:

Quantidade de receptores olfativos: cães possuem, em média, centenas de milhões de receptores, dependendo da raça; gatos têm menos, e humanos ainda menos.

cães possuem, em média, centenas de milhões de receptores, dependendo da raça; gatos têm menos, e humanos ainda menos. Área do epitélio olfativo:

Seleção genética:

Treinamento:

De forma geral, pode-se resumir assim:

Cães conseguem detectar e seguir o cheiro humano em distâncias que podem chegar a quilômetros, em condições climáticas adequadas. Gatos reconhecem bem o odor de pessoas, principalmente em ambientes domésticos e em áreas mais limitadas, mas não há comprovação de que alcancem distâncias semelhantes às dos cães.

A diferença está na estrutura do nariz, na quantidade de receptores e no tipo de seleção genética e treinamento – depositphotos.com / pyotr021



Cães e gatos usam o cheiro humano de maneiras diferentes?

Embora ambos consigam identificar o odor de pessoas, cães e gatos utilizam essa informação de formas distintas no dia a dia. Cães empregam o cheiro humano para localizar tutores, estranhos, objetos perdidos e até vítimas em desastres. Já os gatos tendem a usar o cheiro para reconhecer quem faz parte do ambiente habitual, para diferenciar pessoas e para avaliar se algo novo está em seu território.

Em síntese, tanto cães quanto gatos percebem o cheiro humano com muito mais capacidade do que seres humanos. No entanto, quando a questão é a distância máxima em que esse cheiro pode ser identificado, os dados apontam que o cão é o animal que consegue detectar o odor humano em maiores extensões espaciais, especialmente quando treinado para isso.