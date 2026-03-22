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Homem é preso em bar, suspeito pela morte de amigo com 17 tiros em Minas

Na casa do suspeito, os policiais encontraram armas com o mesmo calibre das cápsulas de balas recolhidas no local do crime

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
22/03/2026 15:53

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Armas e itens encontrados pela Polícia Militar, na casa do suspeito da morte do amigo
Armas e itens encontrados pela Polícia Militar, na casa do suspeito da morte do amigo crédito: PMMG/Divulgação

Um homem de 32 anos foi preso suspeito pela morte de um amigo dele, de 24, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, nesse sábado (21/3). 

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De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares receberam uma ligação anônima relatando disparos em um beco e um homem caído no chão. Ao chegarem ao local indicado, os militares encontraram o homem sem vida. A vítima não portava documentos e nenhum morador soube dizer sua identidade.  

A perícia da Polícia Civil constatou 17 perfurações pelo corpo da vítima. Por meio de uma ligação anônima, os policiais ficaram sabendo o endereço do homem e que ele era proprietário de várias casas em um mesmo lote, entre elas a do autor do crime, que era amigo da vítima.  

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Os policiais foram até a casa de uma namorada do suspeito, o identificaram e o encontraram bebendo em um bar. Ele recebeu voz de prisão em flagrante. Na casa do suspeito, os militares encontraram uma mochila preta com duas pistolas, carregadores e munição. Um revólver estava dentro de uma caixa de sapatos, além de drogas e balanças de precisão. 

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Segundo o boletim de ocorrência, as duas pistolas são de calibre 380, o mesmo das cápsulas de bala recolhidas no local do homicídio.

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