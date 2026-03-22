Homem é preso em bar, suspeito pela morte de amigo com 17 tiros em Minas

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem de 32 anos foi preso suspeito pela morte de um amigo dele, de 24, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, nesse sábado (21/3).

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares receberam uma ligação anônima relatando disparos em um beco e um homem caído no chão. Ao chegarem ao local indicado, os militares encontraram o homem sem vida. A vítima não portava documentos e nenhum morador soube dizer sua identidade.

A perícia da Polícia Civil constatou 17 perfurações pelo corpo da vítima. Por meio de uma ligação anônima, os policiais ficaram sabendo o endereço do homem e que ele era proprietário de várias casas em um mesmo lote, entre elas a do autor do crime, que era amigo da vítima.

Os policiais foram até a casa de uma namorada do suspeito, o identificaram e o encontraram bebendo em um bar. Ele recebeu voz de prisão em flagrante. Na casa do suspeito, os militares encontraram uma mochila preta com duas pistolas, carregadores e munição. Um revólver estava dentro de uma caixa de sapatos, além de drogas e balanças de precisão.

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Segundo o boletim de ocorrência, as duas pistolas são de calibre 380, o mesmo das cápsulas de bala recolhidas no local do homicídio.