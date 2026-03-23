Assine
overlay
Início Gerais
ERROU O ALVO

Adolescente é baleado dentro de casa em Uberaba

Jovem foi atingido após criminosos atirarem contra homem que fugia. Jovem jogava futebol na rua e correu para casa para se proteger dos disparos

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
23/03/2026 06:36 - atualizado em 23/03/2026 08:00

compartilhe

SIGA
x
PM foi acionada e localizou a suspeita na casa dela, onde foi presa e encaminhada para a delegacia
O jovem foi atingido depois que criminosos efetuarem diversos disparos contra um homem de 28 anos crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um adolescente de 16 anos foi baleado dentro de casa na tarde desse domingo (22/3), no Bairro Nossa Senhora da Abadia, em Uberaba (MG), no Triângulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, o jovem foi atingido depois que criminosos efetuarem diversos disparos contra um homem de 28 anos, que era perseguido pelos suspeitos em uma motocicleta.

De acordo com o relato, a primeira vítima estava em frente a uma residência quando os autores se aproximaram e começaram a atirar. Ele tentou fugir correndo e entrou em um imóvel para se proteger.

Ao fechar o portão, os suspeitos continuaram atirando. Os disparos atravessaram a estrutura e atingiram o adolescente, que estava dentro da casa após correr para se abrigar. Ele estava jogando futebol na rua, em frente à sua casa.

Leia Mais

O jovem foi baleado na perna direita e sofreu ainda um ferimento de raspão no abdômen. Já o homem foi atingido no tórax e na mão. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital das Clínicas, onde permanecem conscientes e estáveis.

A vítima, alvo dos disparos, tem passagens por roubo, posse/porte ilegal de arma de fogo, receptação e disparo de arma de fogo em via pública. Ademais, houve relato de pessoa não identificada apontando-o como autor de outro homicídio.

Ele informou ainda que, em 27 de fevereiro, saiu da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Conceição das Alagoas (MG), onde permaneceu recluso por aproximadamente três anos pelos crimes mencionados. Alegou não possuir desavenças recentes ou ter recebido ameaças, desconhecendo a autoria ou a motivação do atentado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados. A Polícia Militar segue em rastreamento para localizar os autores.

Tópicos relacionados:

baleado minas-gerais pm uberaba

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay